Сериал «Пингвин»: первые впечатления от первого эпизода

Мода на более мрачные и реалистичные фильмы о Тёмном рыцаре, которую задал своей трилогией Кристофер Нолан, по-прежнему жива. В 2022 году «Бэтмен» Мэтта Ривза сделал тени Готэма ещё более густыми. А сериал «Пингвин», где Человеку — Летучей мыши и его арсеналу места не нашлось, предлагает гораздо более грязную и жестокую историю.

Судьба DC на больших экранах не определена. Старая киновселенная, начатая Заком Снайдером, прекратила существование после выхода второй части «Аквамена» . Новая же версия, у руля которой стоит Джеймс Ганн, ещё в разработке — первый проект планируют запустить лишь в конце этого года. Пока супергерои застыли в лимбе, зрителям остаётся только смотреть в меру реалистичный сиквел «Джокера» (ему привязка к комиксам не нужна) и «Пингвина» — первый сериал, дополняющий блокбастер студии.

Правда, для составной части франшизы у Elseworld Ривза явные проблемы с непрерывностью повествования. Действие в шоу стартует сразу после событий «Бэтмена», а сиквел фильма расскажет о том, что случилось спустя неделю после заключительного эпизода «Пингвина». И всё бы ничего, но эти проекты разделяют паузы длиной в два года (продолжение истории Тёмного рыцаря выйдет лишь в 2026-м). Не слишком удачно для формирования общего сюжета — но для сериала это может стать интересной возможностью, чтобы выйти из тени «старшего брата».

Смерть Кармайна Фальконе, главы крупнейшей мафиозной семьи Готэма, даёт старт гонке за власть. В этот момент Пингвин — лишь полевой командир, который выполняет волю вышестоящих и не принимает важных решений. К нему относятся как к мелкой сошке, достойной насмешек, а не уважения. Но Оз Кобблпот знает эту систему — и он совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. В самом начале эпизода пределы его амбиций ещё не до конца ясны, но после первых пятнадцати минут становится очевидно: он хочет на самый верх и ради этого готов пойти на риск.

Будто в противовес персонажу Пингвина, серия представляет зрителю Софию Фальконе в исполнении Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»). София носит прозвище Палач — и она единственный пациент лечебницы «Аркхэм», который появляется в кадре. Непростое прошлое и неприязненное отношение больших шишек к женщине, стоящей во главе преступного клана, — вот её препятствия на пути к трону. Поэтому Фальконе действует жестоко, но с умом: только она сумела разглядеть интриги Оза и санкционировала единственные пытки в эпизоде. Осознавая своё положение, София старается обойти конкурентов по всем фронтам.

Персонажи в сериале изображены не одной лишь чёрной краской. Да, доброта в этой истории — слабость, но каждому значимому для повествования герою не забывают добавить и светлых черт. Вот Пингвин убивает нового босса за то, что тот насмехался над его мечтами, — а в следующей сцене он уже проявляет милосердие и доброту к персонажу, которому затем не раз доверит собственную жизнь. Да и жёсткой Софии не чужды родственные чувства — и её особым отношением к брату как раз и решает воспользоваться Оз.

Вслед за фильмом «Пингвин» раскрывает тему, которой уделяли много внимания в комиксах, почти игнорируя её на экранах: это мафиозные разборки в Готэме до того, как в нём появился Тёмный рыцарь. Убрав из истории альтер эго Брюса Уэйна и порождённых его геройством психов, сериал предлагает взглянуть на другую, почти неизвестную сторону Готэма — без суперспособностей, фантастических допущений и архитектурных монстров. Как этот город из столицы организованной преступности превратился в аттракцион с безумцами? Кто знает, покажет ли «Пингвин» эту трансформацию.

Первый эпизод «Пингвина» — грамотная экспозиция, которая знакомит зрителей с персонажами и задаёт вектор будущих событий. Это начало истории о группе аутсайдеров, которым предстоит принимать непростые решения. Следить за подобными героями всегда интересно, а HBO — мастера их создавать. Так что у «Пингвина» есть все шансы стать главным сериалом этой осени.

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