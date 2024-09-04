«Семейка Аддамс»: 60 лет сериалу про самых милых готов и фриков

— После пары часов занятий со мной он узнает всё о женщинах! — Что ТЫ знаешь о женщинах, Фестер? — Ну, у меня же была мать…

Семейка Аддамс в изначальном представлении Чарльза Аддамса

Создатели: Дэвид Леви, Джерри Хоппер и другие Премьерный показ: 1964–1966, ABC Продолжительность: 2 сезона, 68 эпизодов по 25 минут Когда в 1937 году художник и карикатурист Чарльз Аддамс начал рисовать истории в картинках о необычной семье, живущей в викторианском особняке, никто и представить не мог, что вскоре Аддамсы захватят американское телевидение, а истории о них будут интересны миру даже восемьдесят лет спустя. Впрочем, широкую известность семейке Аддамс обеспечил не столько их создатель, сколько продюсер Дэвид Леви — именно он в начале шестидесятых убедил Чарльза Аддамса поработать над переносом комиксов на телеэкраны, посчитав, что сериал станет хитом. И не прогадал!

Именно благодаря черно-белому ситкому мы знаем Аддамсов такими, какими они представлены в последующих сериалах, фильмах и мультфильмах. В комиксах у членов готической семьи изначально не было ни имен, ни сложившихся характеров. Для сериала Аддамс совместно с Леви и сценаристами разработал и углубил характеры, придумал персонажам увлечения и придал индивидуальности. Именно в сериале 1964–1966 годов впервые появляется лохматый кузен Итт, Гомес крушит поезда на игрушечной железной дороге, Мортиша выращивает ядовитые растения в оранжерее и срезает бутоны роз, бабушка варит душистые зелья и занимается живописью, Уэнсдей отрубает голову игрушечной Марии-Антуанетте, а Ларч играет на клавесине. Не обошлось и без последующего изменения канона: в сериале Фестер — дядя Мортиши, а Бабушка приходится матерью Гомесу.

Сериал представляет собой типичную комедию положений. Почти в каждой серии к Аддамсам приходят обычные люди — школьные инспекторы, политики или соседи — и сбегают, потрясенные антуражем особняка и поведением его обитателей. Порой это выглядит забавно даже по нынешним меркам при учете, что Аддамсы проявляют к гостям максимальное радушие. Некоторые второстепенные персонажи проходят через весь сериал и неоднократно встречаются с необычной семьей — например, директор школы Сэм Хиллиард. Несколько серий посвящены самим Аддамсам — к примеру, рассказывается история сватовства Гомеса и старшей сестры Мортиши Офелии и его последующей влюбленности в младшую сестру.

Отличия Аддамсов от рядовых американцев и возникающие из-за этого неловкие ситуации — главный источник юмора в сериале. Аддамсы задумывались как пародия на типичную американскую семью, и ситком хорошо это иллюстрирует. Если любая другая семья живет в красивом светлом доме и играет в гольф, то Аддамсы играют с динамитом, расслабляются на дыбе, а в качестве домашних любимцев держат льва, осьминога и пауков.

Хотя сериал черно-белый и спецэффекты там типичны для кино 1960-х годов (взрывы динамита и бестелесная рука, вылезающая из разных коробок и подающая членам семьи предметы), устаревшим он не выглядит. Возможно, дело в юморе — некоторые шутки до сих пор звучат неожиданно смешно и современно — или в персонажах, не теряющих очарования. Кроме того, для своего времени «Семейка Аддамс» была очень новаторской. В одной из серий члены семьи с помощью компьютера высчитывали перспективы заработка и планировали вложить деньги в полет на Луну! Но главное новшество заключалось не в технологиях: в «Семейке Аддамс» были чуть ли не впервые на американском ТВ показаны нежные отношения между супругами.

В других фильмах и сериалах того периода матери и отцы выглядели скорее друзьями: они уважали друг друга, но страсть была им неведома. Иное дело — Гомес и Мортиша. Глава семьи не скупится на комплименты супруге, открыто целует ее и сходит с ума от французских фраз из ее уст. Конечно, ближе к концу второго сезона однотипные шутки про французский начинают утомлять, однако сериал не оставляет сомнений: в жизни Мортиши и Гомеса есть место любви и страсти.

Актерская игра впечатляет. Джону Эстину очень идет роль эксцентричного испанца с маниакальным взглядом. Кэролин Джонс сразу привлекает внимание — настолько она нежна и меланхолична! Джеки Куган в длинном пальто неизменно вызывает смех, а Тед Кэссиди создал памятный образ Ларча, похожего на чудовище Франкенштейна. Образы детей же непривычны: Уэнсдей (Лиза Лоринг) милее, чем в полнометражном фильме 1990-х, а Пагсли (Кен Везервакс) не теряется на фоне сестры и ищет себя, отходя от традиций Аддамсов.

В 1964 году телесериал закрыли «по демографическим причинам». Ими, скорее всего, были низкие рейтинги — поклонники необычной семейки восхищались сериалом, музыкальная тема Вика Миззи стала настоящим хитом, но для продления этого оказалось мало. И всё же эту классику ситкомов стоит смотреть и сейчас — хотя бы ради актерской игры и супружеской любви. И дяди Фестера с мушкетом, конечно.

История семейки продолжается После закрытия сериала Аддамсы появились в мультсериале «Скуби-Ду». Дело было в 1972-м, а годом позже они получили собственный мультсериал (1973–1974). Именно там Фестер стал братом Гомеса, а Бабушка из его матери превратилась в тещу. Но когда речь заходит о семейке Аддамс, в первую очередь вспоминается дилогия Барри Зонненфельда («Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс») с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулия, Кристофером Ллойдом и Кристиной Риччи. Это элегантные, смешные и готичные фильмы с блестящим актерским составом и аллюзиями на телесериал 1960-х. Другим интерпретациям повезло меньше: «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» (1977) и «Воссоединение семейки Аддамс» (1988) ныне заслуженно забыты. «Семейка Аддамс» 1991 года Участь немногим лучше была уготована сериалу «Новая семейка Аддамс», попавшему на экраны телевизоров в 1998–1999 годах, — это ремейк сериала 1960-х, где существенно расширили линии Пагсли и Уэнсдей. В 2019 году вышел мультфильм про семейку Аддамс, а в 2021 вышел сиквел — «Семейка Аддамс: Горящий тур». Оба проекта получили смешанные отзывы: критики отмечали плоский юмор и отсутствие духа оригинала. А в 2022 году на Netflix вышел сериал «Уэнсдей» от великого и ужасного Тима Бёртона. Странно, что он добрался до Аддамсов только сейчас! Сериал рассказал о том, как уже подросшая Уэнсдей учится в спецшколе — эдаком «Хогвартсе для фриков и монстров» — и расследует тайны и преступления.

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