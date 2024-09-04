Какие сериалы смотреть в сентябре 2024? Каждому по сольнику!

На ТВ начинается осенний сезон. И не только на американском: российские каналы и стриминги тоже готовят новинки, в том числе фантастические. Сентябрь пройдёт под лозунгом «каждому популярному персонажу и циклу — по своему спин-оффу»: по такому принципу снимают и Marvel, и DC, и создатели «Ходячих мертвецов», и даже в России. Но будет и кое-что новое — например, брутальный нордический эпос от Зака Снайдера и долгожданная чёрно-белая хтонь.

Это всё Агата

Agatha All Along

Когда и где? С 18 сентября на Disney+.

Что? Ф энтези по киновселенной Marvel. Мини-сериал.

О чём? Помните ведьму Агату Харкнесс из сериала «Ванда/Вижен»? Спойлер: по его итогам она осталась заперта в городке Вествью, лишилась магической силы и поначалу даже не помнит, кто она такая. Но в итоге Агата всё вспоминает и собирает ковен из потенциальных ведьм (включая одного юношу со странностями). Они должны пройти по полной опасностей Тропе ведьм, чтобы обрести магию.

Чего ждём? Трейлер не сулит никакой марвеловской супергероики. «Агата» напоминает скорее фильмы о ведьмах, такие как «Колдовство» и «Иствикские ведьмы», или даже более чёрноюморную и злодейскую версию «Зачарованных».

Вряд ли сериал окажет хоть какое-то влияние на киновселенную Marvel — его явно сделали просто из-за популярности одной злодейки и отлично играющей её Кэтрин Хан. Но, судя по трейлеру, «Это всё Агата» понравится скорее не фанатам Marvel, а любителям ведьмовской темы. Ночные леса, полёты на метле, сиреневые молнии из пальцев и очаровательная Обри Плаза прилагаются.

Пингвин

The Penguin

Когда и где? C 19 сентября на HBO.

Что? Криминальная драма по комиксам DC, спин-офф фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Мини-сериал.

О чём? О жирном бандите-мутанте Пингвине, он же Освальд Кобблпот, он же Озз Кобб. С событий фильма «Бэтмен» прошла неделя. Бэтмен и Женщина-кошка неслабо проредили преступный мир Готэма, и теперь Пингвин спешит занять освободившуюся нишу — стать главным мафиози города. Конкурировать с ним будет беспощадная София, дочь Кармайна Фальконе. Начинается война банд, будет много трупов.

Чего ждём? Пингвин в исполнении Колина Фаррелла в неузнаваемом гриме и «жировых» накладках был в «Бэтмене» лишь второстепенным персонажем, но народу эта версия Освальда понравилась. Понаблюдать за ним и за преступным миром Готэма будет интересно, и возможно, сериал готовит Пингвина в полноценные злодеи на сиквел «Бэтмена».

Но сразу предупредим: не ждите от сериала комиксности, готичности, супергероики и самого Бэтмена. Тут вам не «Готэм» (где тоже был зачётный Пингвин), а почти реалистичная криминальная драма типа «Клана Сопрано», только ограниченная одним сезоном. Это не про героев и злодеев в плащах на ночных крышах, а про то, как очень плохие люди убивают друг друга, и никого не жалко.

Сумерки богов

Twilight of the Gods

Когда и где? 19 сентября, Netflix.

Что? Фэнтези-мультсериал по мотивам скандинавской мифологии.

О чём? Воительница Сигрид, потомок великанов, собиралась выйти замуж за короля Лейфа, которого спасла в бою. Но свадьбу сорвал самолично бог Тор. Сигрид отправляется в поход, чтобы отомстить зазнавшемуся бородачу с молотом. В свой отряд она берёт провидца и карлика-цверга.

Чего ждём? Новое эпическое побоище от Зака Снайдера, только теперь в анимации! Зак, похоже, отлично поладил с руководством Netflix, раз ему позволяют воплощать оригинальные проекты: сперва « Мятежную лун у», а теперь — суровое фэнтези, в котором бог Тор — главный злодей .

Судя по трейлеру, «Сумерки богов» напоминают работы Тартаковского, особенно « Первобытного », а ещё — игру God of War и, если угодно, «300 спартанцев» того же Снайдера. Это будет брутальный эпос о древнем мире, с битвами, бородатыми викингами, амазонками, жестокими и своенравными богами и мифическими тварями из Эдд.

Спираль

Uzumaki

Когда и где? С 28 сентября на Adult Swim (английский дубляж с 3 октября).

Что? Аниме-боди-хоррор. Экранизация манги Дзюндзи Ито.

О чём? Страшные истории про городок Куродзу, где происходят жуткие мистические события и люди превращаются в уродливых чудовищ. И каждое таинственное происшествие сопровождает узор в виде спирали.

Чего ждём? Долгожданной экранизации очень страшной манги. Каждая глава в манге — хоррор-рассказ из жизни простых японских старшеклассников, сталкивающихся с необъяснимыми, почти абсурдными страшилками из разряда «папа любил смотреть на улиток и от этого превратился в неописуемое отродье Кроненберга ».

«Спираль» давно пытались экранизировать, но проект провисел в производственном аду три года, и только недавно наконец появился полноценный тизер. Он выполнен строго в стиле манги, создатели даже сохранили чёрно-белую гамму. В сериал войдёт всего четыре эпизода, и даже если они окажутся по часу каждый, вряд ли в них утрамбовали сюжет всех трёх томов оригинала. Возможно, что-то оставили и для продолжения.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон, 2-й сезон

The Walking Dead: Daryl Dixon

Когда и где? C 29 сентября на AMC.

О чём? О Дэриле Диксоне, одном из главных героев «Ходячих мертвецов» — охотнике, который выжил после зомби-эпидемии, охватившей мир. Дэрил каким-то образом попал из Америки во Францию и пытается понять, как это вышло, и выжить на новом месте. А тем временем в Америке его разыскивает давняя подруга Кэрол Пелетье. Узнав, что Дэрил в Европе, она всерьёз собирается перелететь океан на маленьком самолёте.

Чего ждём? Нормана Ридуса в его самой известной роли, плюс ещё больше Кэрол в исполнении Мелиссы Макбрайд. Основные «Ходячие мертвецы» давно кончились, но их персонажи продолжают жить в сериалах-ответвлениях. Дэрила не было в изначальных комиксах, но зрителям он полюбился и запомнился, и с экрана его так просто не отпустят.

Первый сезон расширил географию сериала и показал, как поживает Европа во время апокалипсиса (спойлер: там тоже ходячие). Французов сыграли действительно французские актёры, а названия серий сделаны на французском языке. Второй сезон называется «Книга Кэрол», так что Макбрайд переходит в основной состав и её героиня становится главной наравне с Дэрилом.

Норман Ридус и Анджела Канг — о финальном сезоне «Ходячих мертвецов» Павел Ильин 24.08.2021 55405 Почему Дэрил дал бы в морду Рику.

Гротеск

Grotesquerie

Когда и где? С 25 сентября на FX и Hulu.

Что? Мистический детектив.

О чём? О серии убийств в маленьком американском городке. Их расследуют детектив и монашка, которая видит нечистую силу.

Чего ждём? Кресты, много крестов! А ещё — много неоновых огней и жутких видений. По крайней мере, в этом пытается убедить нас тизер нового сериала от Райана Мёрфи, одного из создателей «Американской истории ужасов».

Синопсис сюжета, на первый взгляд, не обещает явной фантастики — лёгкую мистику вокруг преступлений могут и разоблачить по ходу сюжета. А вот тизер полон сверхъестественных образов, и если это не обман и не галлюцинации героини, сериал достоин места в фантастической подборке.

Последний богатырь: Наследие

Когда и где? В сентябре на START и «Россия-1». Точная дата ещё не названа.

Что? Славянское фэнтези. Продолжение киносерии «Последний богатырь».

О чём? Прошло 20 лет с событий фильмов. Богатырь Иван обжился в фэнтези-мире Белогорья и завёл дочерей. Но одной из них приходится улететь в прошлое, чтобы изменить будущее и спасти отца.

Чего ждём? Да в общем, того же, что и в фильмах: терема и богатырей, Бабу-ягу (в двух экземплярах), Соловья-разбойника, кринжового Колобка и прочих чудиков из русских сказок. Даже богатырь Иван никуда не девался: его по-прежнему играет Виктор Хориняк, и он снова главный герой благодаря путешествиям во времени.

А вот Дмитрия Дьяченко в режиссёрском кресле сменил Антон Маслов, но это должна быть достойная замена. Именно Маслов поставил первый сезон « Вампиров средней полосы », одного из лучших русских сериалов последних лет, а ещё — хорошую комедию «Поехавшая».

Третье сентября

Когда и где? Со 2 сентября на Кинопоиске и ТНТ.

Что? Комедия про петлю времени на основе… песни Михаила Шуфутинского!

О чём? Всё не то, всё не так. Витя и Маша собирались пожениться, ещё 2 сентября было всё у них всерьёз. Увы, 3 сентября Витя напился на мальчишнике, наломал дров, и оно стало днём прощания. Но небо ответило на его мольбы, и свершилось чудо: он календарь перевернул — и снова 3 сентября!

Чего ждём? Обычную русскую комедию про пьянку, свадьбу, драки, истерики и милого дурака-пьяницу, которому надо сопереживать. Даже странно, что среди создателей нет Жоры Крыжовникова. В нашу подборку сериал попал из-за фантастического допущения, а интересен он первоисточником. Конечно, уже были экранизации песен « Короля и Шута », но превращение песни Шуфутинского из мема в полноценный сюжет — это само по себе фантастика покруче, чем «День сурка» на свадьбе.

А ещё выйдут:

Кёнсонское существо (Gyeongseong Creature), 2-й сезон. Продолжение корейской дорамы про жуткие эксперименты японских империалистов над пленными, из которых создавали чудовищ.

Извне (From), 3-й сезон. Продолжение мистического детектива про городок, из которого нельзя выбраться.

BrickToons . Серия короткометражек от Disney+ про героев пиксаровских мультиков («Тачки», « Суперсемейка » и других), выполненная в стиле LEGO.

LEGO Звёздные войны: Восстанови галактику (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy). Ещё один мини-сериал Disney+ в стиле LEGO. По сюжету герои и злодеи ЗВ меняются местами.

Спасибо Александру Стрепетилову за помощь в составлении подборки.

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