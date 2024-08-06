«Кольца власти», 2 сезон: впечатления от первых серий

Премьеры первых сезонов «Колец власти» и «Дома дракона» стояли в календаре рядом, поэтому между сериалами завязалась невольная конкуренция. Первый раунд уверенно остался за королевствами Вестероса. Теперь же, когда сам Мартин хочет написать о том, что пошло не так в гражданской войне Таргариенов во втором сезоне, самое время оценить шансы «Колец» на реванш.

Сразу оговоримся. Шоураннеры вольно обошлись с первоисточником, сильно изменив хронологию событий и судьбы отдельных персонажей. И второй сезон не думает сокращать разрыв между текстом Толкина и сценарием. В этом есть и минусы, и плюсы.

Недомолвки и тёмные пятна в истории Второй Эпохи Средиземья шоураннеры использовали на полную, подарив зрителям оригинальных персонажей, неожиданные истории и интересные вопросы. Например, история происхождения Мордора — сюрприз из числа тех, которые подталкивают смотреть шоу дальше. У зрителя всё на виду, от него ничто не скрыто, но догадаться о таком повороте невозможно. Вот только на каждое удачное решение приходится ворох неудачных и глупых. Смогли ли авторы разобраться с тем, что оставить и где провести работу над ошибками? Кажется, что нет.

Нет, сильных сторон по трём первым эпизодам меньше не стало. Декорации, костюмы и графика на высоте, сериал по праву претендует на звание одного из самых красивых на ТВ прямо сейчас. При этом для создания атмосферы порой используются простые приёмы, например верно подобранное освещение. В финале первого эпизода сила эльфийских колец передана при помощи света — и эта сцена одна из лучших по постановке в сериале.

Сериал всё ещё любопытно работает с персонажами, которые меньше других привязаны к тексту Толкина. На первом плане тут, конечно же, Саурон. Первый эпизод начинается с флешбэка о событиях после падения Моргота. Саурон собирает предводителей войска Тёмного Властелина, среди которых есть и Адар, и пытается подчинить их себе. Но вместо коронации его ждёт предательство и развоплощение. За этим следует эффектная история о том, как он оказался на том плоту, где подобрал Галадриэль в начале сериала. Авторы продолжают раскрывать и углублять главного злодея. Теперь их с Галадриэль истории выглядят как зеркальные отражения и придаёт веса первому сезону. Используя лишь свою хитрость и знания, он крадёт любую сцену со своим участием (да и весь первый эпизод, пожалуй).

Интересно было наблюдать и за отношениями эльфа Арондира и девушки Бронвин. История, явно навеянная легендой о Берене и Лютиэн, была оригинальной задумкой шоураннеров, одной из наиболее удачных. Но второй сезон ставит в ней неумелую точку. Назанин Бониади решила закончить актёрскую карьеру, и, к сожалению, сценаристы не придумали какого-то изящного выхода и просто убили Бронвин за кадром. Ничего, кроме злости, такой поворот не вызывает. Хватит ли сценаристам таланта развить этот поворот в линии отношений Тео и Арондира? Верится с трудом.

Претензия к трём эпизодам — особенно это касается первого — в том, что он выглядит как недостающий кусочек первого сезона. Он старательно отвечает на вопросы, вызывавшие недоумение. Предлагает заглянуть в те фрагменты истории, которые до этого лишь вскользь упоминались. Предыстория падения Саурона выглядит эффектно и объясняет его отношения с орочьим войском в Мордоре. Но всё ещё не раскрывает его глубинную мотивацию: он жаждет власти без какой-либо причины.

Кажется, эти проблемы вылезают из-за расточительного отношения авторов к хронометражу. Десять эпизодов не меньше часа каждый! Питеру Джексону этого хватило, чтобы создать эпическую историю с множеством сражений, а авторы «Колец власти» застревают в скучных диалогах: гномы спорят за власть, эльфы гадают о силе колец, за линией людей наблюдать совершенно неинтересно. И всё это раз за разом, но в новых локациях. Это жутко утомляет!

Линия протохоббитов и Странника всё ещё выглядит необязательной, она буквально ни разу не пересекается с основным сюжетом. У неё своя история, совершенно другая, сказочная атмосфера, свои антагонисты, локации и тайны. Это интересная линия, но она будто перекочевала сюда из другого проекта. Так что развязка некоторых сюжетов второго сезона наверняка переедет в третий сезон, если он, конечно же, состоится.

Но может быть, начало второго сезона и правда просто аппендикс первого, а дальше зрителя ждёт и обещанный масштаб, и работа над ошибками? Смотрим дальше: как минимум «Кольца власти» всё ещё очень красивый сериал.

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