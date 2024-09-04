«Академия Амбрелла», 4 сезон: как испортить апокалипсис

Братья и сестры Харгривз в очередной раз попытались предотвратить армагеддон и оказались в новой временной линии, где ни у кого из них нет суперспособностей. Несколько лет спустя они всё ещё стремятся наладить собственную жизнь — чаще безуспешно. Но течение будней героев-неудачников внезапно нарушает появление загадочной девушки по имени Дженнифер и тайной организации Хранителей, которые желают навести порядок в многочисленных вариантах реальности.

Жанр: супергероика, семейная трагикомедия Шоураннеры: Стив Блэкмен, Джереми Слэйтер В ролях: Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Джастин Мин, Эмми Рэйвер-Лампман, Риту Арья Премьерный показ: 8 августа 2024 года, Netflix Продолжительность: 6 серий по 45–60 минут Заключительная сцена третьего сезона обещала зрителям многое. Ещё одна хронологическая ветка, где Харгривзы лишились своих сил, а жена сэра Реджинальда (та самая, из-за которой Лютер столько лет провёл на Луне) жива — все эти вотэтоповороты намекали на то, что сериал, хотя бы потенциально, может предложить нечто большее, чем бесконечное повторение одного и того же сюжета «встретились — переругались — спасли мир». К тому же два года назад шоураннер Стив Блэкмен говорил , что у него «вроде бы» есть план как раз на четыре сезона . Значит, о громком, ярком и безумном финале для громкой, яркой и безумной семейки супергероев он уж должен был позаботиться. Да? Да?!

Увы, но под занавес «Академию Амбрелла» постигло несчастье — на сериал обрушилось проклятие «Игры престолов» и недописанной концовки. Дело в том, что предыдущий сезон был частично основан на третьем томе комикса «Отель “Обливион”» (вышедшего в 2018–2019 годах) и тех идеях, которые автор первоисточника Джерард Уэй хотел воплотить в следующем выпуске. Но он сильно задержался: о начале работы над «Академией Спэрроу» объявили лишь в начале 2020 года. Месяц назад художник Габриэль Ба сообщил, что активно иллюстрирует четвёртый том, но в дате его выхода не уверен — то есть комиксовая история Харгривзов пока что далека от завершения.



Но ждать, когда Уэй соизволит отвлечься от музыки (если вы не знали, он ещё и вокалист группы My Chemical Romance) и сочинить продолжение, создатели сериала очевидно не могли. Ведь пауза получилась бы долгой: сценарист намекал, что хочет посвятить своим героям минимум восемь томов. В результате экранным Харгривзам пришлось выкручиваться самостоятельно. По некоторым данным, сюжетная канва четвёртого сезона всё же пересекается с набросками Уэя, но большую часть событий авторы шоу придумали с нуля.

Задача перед ними стояла сложная. За шесть серий им следовало завершить арки восьми главных персонажей (Лайла окончательно стала частью команды ещё в предыдущем сезоне), разрешить все накопившиеся загадки и желательно сочинить запоминающийся и грандиозный финал, достойный того сумасшедшего дома, который регулярно устраивала «Академия». И если вам кажется, что впихнуть всё это в столь ограниченный хронометраж невозможно, — вам не кажется.

Лишившись остатков опоры на первоисточник, шоу начало стремительно рассыпаться под собственным весом. В каждом эпизоде вроде бы происходит что-то важное — но если отстраниться и посмотреть на картину в целом, то станет понятно, что последний сезон «Амбреллы» напоминает большую коробку, где перемешали несколько наборов пазлов. Собрать из этой мешанины связную картинку ничуть не легче, чем слово «вечность» из льдинок, — история лихорадочно мечется от одного персонажа к другому, подгоняемая беспощадным дефицитом времени.

Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, создатели разбили семейство Харгривзов на пары — но не смогли равномерно распределить между ними зрительское внимание. Больше всех не повезло Виктору (бывшей Ване), выступающему в дуэте с отцом, — самый мощный герой Академии в основном читает проникновенные речи о детской травме. Чуть лучше пришлось Клаусу — кажется, сценаристы просто не придумали, что делать с его специфическими способностями, а потому прописали для него в меру забавный побочный квест, на котором персонаж и пропадает значительную часть хронометража. Впрочем, его отношения с Эллисон можно назвать милыми — они показывают, что Харгривзы иногда способны быть чем-то отдалённо похожим на семью. Да и в целом совместные сцены братьев и сестёр — лучшее, что есть в сериале. Их перепалки и взаимные подколы всё ещё веселят — жаль, что полным составом «Амбрелла» собирается нечасто.

Что до Лютера и Диего, на двоих им досталась одна приличная экшен-сцена — но её нужно разглядеть за тоннами нытья. Пока Лютер привычно тупит, женатый и обременённый многочисленным потомством Диего погружается в пучины кризиса среднего возраста и без конца мучается ревностью. Наблюдать за его самоистязанием не так забавно, как, вероятно, казалось сценаристам.

Лайла (его вторая половинка) и примкнувший к ней Пятый выиграли джекпот в виде более-менее проработанной сюжетной арки — но не потому, что она так уж интересна, просто ей уделили чуть больше времени. Скитания этих двоих по разным версиям реальности немного связывают происходящее воедино — но недостаточно, чтобы в финале обойтись без внезапного озарения и бога (вернее, чудища) из машины.

Кстати, вы обратили внимание, что в описании персонажей встречалось упоминание суперсил? Это не ошибка: часть крючков из предыдущих сезонов беспощадно выбросили за борт. Вот и способности героев возвращаются в первой же серии — в одной из самых беспомощных сцен сезона. Видимо, авторы решили, что детальная демонстрация рвоты под мелодию Baby Shark будет смотреться провокационно, однако вряд ли современного зрителя можно шокировать биологическими жидкостями, фонтанирующими с экрана. Количество и качество шуток в целом заметно упало — винить в этом стоит, опять же, сжатый хронометраж, из-за которого остроумным диалогам не хватает места.

Так же, как и с суперсилами (но почти без мерзких эпизодов), обошлись и с воскресшей супругой сэра Реджинальда. Её появление интриговало — особенно учитывая намёки на истинное происхождение создателя Академии в конце прошлого сезона. Однако тайны четы Харгривз и неожиданное появление в нашем мире детей с удивительными способностями толком так и не раскрылись — по этому поводу сюжет выстреливает несколько поспешных объяснений, чтобы на всех парах помчаться дальше.

Но брошенные на полпути задумки прошлого — ещё полбеды. Гораздо хуже то, что «Амбрелла» забывает о некоторых линиях прямо посреди истории. Происхождение Дженнифер, главного местного человека-макгаффина, выглядит захватывающе: девочкой её выловили из моря внутри гигантского кальмара. Но объяснить, как она туда попала и чем жила до начала событий сериала, никто так и не удосужится. Всё, что ждёт зрителя, это один флешбэк из прошлого команды супергероев да невнятный и крайне поспешный любовный сценарий с участием Бена.

На обочине истории оставили и Хранителей. Семейному дуэту комиков Меган Маллалли и Ника Оффермана (большинству наверняка известному по «Паркам и зонам отдыха») не дали реализовать и сотую долю своего потенциала. Хотя бы танцевальный номер у них есть, но не настолько яркий, как тот, что был в прошлом сезоне.

За постоянно сменяющимся калейдоскопом из семейных проблем, любовных драм, злодейских организаций, литров крови и дурацких песенок не успеваешь понять, в какой момент шоу подходит к развязке. Сюжетные линии соединяются вместе со скрипом и парой логических дыр — чтобы показать большую финальную битву, которая совсем не впечатляет. К чести создателей, заключительные эпизоды они постарались сделать максимально трогательными и наполненными семейной атмосферой. Но даже с ними судьба Харгривзов смотрится лишь грустной метафорой того, что произошло с сериалом.

К сожалению, «Академия Амбрелла» закончила за упокой, причём во всех смыслах. Достойного завершения истории безумной супергеройской семьи не получилось — только рваный, несбалансированный и перегруженный сезон, от которого рискует устать даже человек с клиповым мышлением. Если вы хотели напоследок ещё разок проникнуться фирменным абсурдом и весёлым безумием, лучше включите первые серии. Или почитайте комикс — кто знает, может, его авторы вскоре порадуют фанатов очередным томом.

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