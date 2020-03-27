Спокойным летом 2019 года издательство «МИФ» решило выпустить книгу из серии Science Comics — Plagues: The Microscopic Battlefield от писательницы и иллюстратора комиксов Фалинн Кох. На русском она вышла под названием «Вирусы и микробы» в серии «Научный комикс» — вышло поучительное чтиво, которое рассказывает о микроорганизмах, болезнетворных бактериях и самых опасных эпидемиях в истории человечества. А теперь ещё и невероятно актуальное.

С разрешения «МИФ» мы публикуем отрывок, посвящённый видам вирусов. Вы можете посмотреть фрагменты на сайте, а можете скачать PDF.