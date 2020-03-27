Спокойным летом 2019 года издательство «МИФ» решило выпустить книгу из серии Science Comics — Plagues: The Microscopic Battlefield от писательницы и иллюстратора комиксов Фалинн Кох. На русском она вышла под названием «Вирусы и микробы» в серии «Научный комикс» — вышло поучительное чтиво, которое рассказывает о микроорганизмах, болезнетворных бактериях и самых опасных эпидемиях в истории человечества. А теперь ещё и невероятно актуальное.

С разрешения «МИФ» мы публикуем отрывок, посвящённый видам вирусов. Вы можете посмотреть фрагменты на сайте, а можете скачать PDF.

«Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 1 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 2 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 3 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 4 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 5 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 6 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 7  «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 8 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 9 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 10 «Вирусы бывают разные»: отрывок из научного комикса «Микробы и вирусы» 11

Читайте также

«Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса

«Дневник Уэса»: фрагменты иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса

 13.03.2020

Холодные приключения в мир альтернативного будущего.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.