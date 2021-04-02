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    Комиксы | Отрывки
    #Blade Runner («Бегущий по лезвию») #киберпанк #научная фантастика #читаем комиксы

    Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3»

    2 апреля 2021
    Издательство fanzon
    02.04.2021
    8921
    1 минута на чтение
    #Blade Runner («Бегущий по лезвию») #киберпанк #научная фантастика #читаем комиксы

    У нас на сайте — отрывок из третьего тома «Бегущий по лезвию 2019» от сценариста фильма-сиквела.

    В эпизоде бегущая по лезвию Аана «Эш» Ашина отправляется в развалины штаб-квартиры «Тайрелл», чтобы понять, почему магнат Александр Селвин решил продать родную дочь Клео на опыты.

    В 2019 году Бегущая по лезвию Аана «Эш» Ашина спасла Клео Селвин, дочь сельскохозяйственного магната Александра Селвина, от корпорации «Тайрелл», которая планировала проводить над девочкой генетические эксперименты.

    Семь лет спустя Эш отбила Клео у охотников за головами, посланных её отцом, и обеспечила девочке безопасную жизнь во внеземных колониях.

    Теперь Эш возвращается на Землю, чтобы Клео навсегда оставили в покое. Для этого бывшей Бегущей придётся встретиться лицом к лицу с Александром Селвином и его приспешниками. А ещё побывать на развалинах корпорации «Тайрелл» и узнать, что же толкнуло Селвина продать на опыты родную дочь…

    Третий и заключительный том серии комиксов «Бегущий по лезвию 2019», которая расширяет легендарную вселенную, созданную Филипом Диком и Ридли Скоттом.

    Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 1 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 2 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 3 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 4 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 5 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 6 Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3» 7

    Перевод Вадима Алтаева

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    Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»

     Кот-император |  23.08.2020

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    Издательство fanzon
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