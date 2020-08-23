Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»

У нас на сайте — небольшой отрывок из комикса «Бегущий по лезвию 2019», первый том которого издательство fanzon выпустило в августе. Действие комикса разворачивается параллельно событиям классического фильма Ридли Скотта, а в центре сюжета — охотница на репликантов по имени Эш, которая имеет к ним личные счеты. Она выросла на улицах Лос-Анджелеса и чувствует себя ответственной за защиту простых людей.
Авторами серии выступили Майкл Грин (сценарист «Бегущего по лезвию 2049») и ветеран комиксов Майк Джонсон.
С разрешения издательства публикуем отрывок, где Эш встречает выходит на след репликанта-старика.
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