Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»

У нас на сайте — небольшой отрывок из комикса «Бегущий по лезвию 2019», первый том которого издательство fanzon выпустило в августе. Действие комикса разворачивается параллельно событиям классического фильма Ридли Скотта, а в центре сюжета — охотница на репликантов по имени Эш, которая имеет к ним личные счеты. Она выросла на улицах Лос-Анджелеса и чувствует себя ответственной за защиту простых людей.

Авторами серии выступили Майкл Грин (сценарист «Бегущего по лезвию 2049») и ветеран комиксов Майк Джонсон.

С разрешения издательства публикуем отрывок, где Эш встречает выходит на след репликанта-старика.