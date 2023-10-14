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    Игры | Настольные игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023

    14 октября 2023
    Юлия Харина
    14.10.2023
    18129
    12 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    За окном уже октябрь, листьев всё меньше, дожди всё длиннее. Осень так и располагает разложить на игровом столе что-то масштабное и глубокое. И таких возможностей будет множество: в этом месяце настоящее раздолье для любителей экономических стратегий! Можно поуправлять государством или торговой компанией, построить дворец или спасти средневековый город от чумы.

    Но и другие жанры не забыты — среди еврогеймов затесались сражения ковбоев, вооруженных инопланетными технологиями, ещё одна охота на страшного монстра и новая «Дорога приключений».

    3000 негодяев

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 1

    Коротко: создайте хайтек-ковбоя с помощью прозрачных карт

    Количество игроков: 24

    Время игры: 6090 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 6.5

    О чём? В типичном городке на Диком Западе побывал таинственный Путешественник, и местным ковбоям и бандитам стали доступны странные технологии, словно из будущего. За обладание ими начинается настоящая война!

    Геймплей: это необычная карточная игра, в которой игроки создают множество персонажей, комбинируя различные черты и профессии. Название взято не с потолка — по словам авторов, всего можно создать именно 3000 уникальных комбинаций. Для добавления персонажу новых свойств в процессе игры используются прозрачные карты. Вы буквально можете «приодеть» своего негодяя, вложив карту с портретом внутрь протектора с изображением одежды (и написанным свойством).

    Ну и какая же игра про Дикий Запад без блефа? Каждый ход вам предстоит взакрытую разыгрывать покерную карту и использовать все способности, соответствующие заявленному на ней номеру. Но вы не обязаны говорить правду! Если соперники раскроют обман, это отразится на вашей репутации и отдалит от победы. Зато умелый блеф наверняка позволит вырваться в лидеры.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023

    Гегемония: классовая борьба

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 5

    Коротко: симулятор государства

    Количество игроков: 24

    Время игры: 90180 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 8.5

    О чём? В эту стратегию лучше всего играть полным составом. Один из игроков будет представлять государство, чей долг — служить народу. Второй возьмёт на себя роль капиталистов, которые владеют огромными суммами и управляют мегакорпорациями. Третий будет управлять средним классом, желающим достойного уровня жизни, а четвёртый — рабочими, на которых, собственно, всё и держится. Все эти прослойки общества живут в одной стране, но игра вовсе не кооперативная: победителем станет тот, кто сможет обеспечить своим подопечным лучшие условия.

    Геймплей: «Гегемония» уже успела собрать множество хвалебных отзывов от зарубежных игроков и набрать внушительный рейтинг на BGG. Сыгравшие отмечают, что процессы, текущие в государстве, изящно и наглядно перенесены в настольный формат. Стороны очень асимметричны: рабочие ходят на фабрики и объединяются в профсоюзы, средний класс покупает и продаёт товары и услуги, капиталисты строят новые предприятия, а государство принимает законы и собирает налоги. Каждое действие влияет на ситуацию в политике.

    Звучит сложно, однако в отзывах часто отмечают, что механики быстро становятся понятны, а партии укладываются в разумное время. Базовая игра выходит на русском языке одновременно с дополнениями: «Кризис и контроль» добавляет новые варианты игры, а «Исторические события» ещё больше приближают игровой процесс к нашей с вами реальности.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 4

    Ост-Индская компания

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 16

    Коротко: стратегия о самой знаменитой корпорации в истории

    Количество игроков: 24

    Время игры: 6090 минут

    Издатель: «Звезда» и «Фабрика Игр»

    Рейтинг BGG: 7.5

    О чём? Игроки берут на себя роли владельцев судоходных компаний, торгующих в Европе ценными товарами из Азии: чаем, кофе, специями и шёлком. Им предстоит управлять кораблями, снующими между Европой и Индией, и правильно распоряжаться накопленным капиталом.

    Геймплей: ещё одна стратегия, которая пытается перенести на столы реальную экономику или — на сей раз — торговлю. Игроки должны принимать решения в постоянно меняющихся условиях: цены на товары и акции компаний скачут. Что выгоднее: потратиться на новый корабль и расширение собственного склада — или закупить акции успешного конкурента, чтобы потом продать их с выгодой? В геймплее сочетается множество механик: торги на бирже, выставление рабочих, закрытые ставки и развитие личного планшета компании.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 15

    Мессина 1347

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 12

    Коротко: стратегия о спасении города от чумы

    Количество игроков: 14

    Время игры: 45120 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.6

    О чём? Игра переносит нас в итальянский городок, который в середине XIV века одним из первых в Европе стал жертвой пандемии чумы. Игроки берут под управление семьи местной знати, которые пытаются помочь соотечественникам и остановить распространение заразы — при этом не забывая заработать побольше влияния.

    Геймплей: каждый ход игроки отправляют помощников в заражённый город. Они могут спасти здоровых горожан, отправив их в безопасное поместье, или отправить уже заразившихся на карантин — это поможет хоть немного притормозить распространение болезни. Ещё больше в этом поможет очищающий огонь — пустые районы можно выжечь дотла, а в здоровых получить различные ресурсы.

    Параллельно с действиями в городе происходят события и в поместьях, которыми управляют смотрители. В ходе партии предстоит возводить новые постройки в поместьях, очищать кварталы от чумы и вновь заселять их — всё для того, чтобы заслужить самый высокий «народный рейтинг».

    Игру разработал Владимир Сухи, автор таких популярных стратегий, как «Подводные города» и «Прага. Сердце империи».

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 11

    Дорога приключений: Истоки

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 6

    Коротко: привычная игра в сеттинге D&D

    Количество игроков: 14

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.7

    О чём? Игра на сбор сетов, в которой вы, набирая уникальные карты, будто создаёте историю жизни фэнтези-персонажа. Базовая игра содержала все классические штампы жанра: можно пройти путь Избранного и стать великим героем или, наоборот, пасть в тёмные пучины злодейства. Затем вышло дополнение, посвящённое книгам Патрика Ротфусса, и отдельная коробка «Архив Буресвета» по циклу Брендона Сандерсона. «Истоки» же — это кооперация с эпохальной ролевой игрой Dungeons & Dragons, благодаря которой и появились те самые фэнтези-штампы.

    Геймплей: Основные механики остались неизменными: игроки либо наделяют героя различными чертами и деталями биографии, беря соответствующие карты с общего рынка, либо пытаются пройти испытания, бросив набор рун и надеясь получить нужное количество успехов. Значки на полученных картах комбинируются и приносят определённое число победных очков в конце партии.

    Помимо ввода знакомых D&D-шных рас и классов, «Истоки» добавляют к процессу сюжетную кампанию из семи глав, которая постепенно знакомит игрока со всеми нововведениями и помогает ему создавать эпическую историю о противостоянии храбрых героев и ужасных злодеев. Кстати, получившегося в итоге персонажа можно перенести и в полноценную кампанию D&D пятой редакции.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 25

    Братство волка

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 3

    Коротко: кому-то не даёт покоя успех «Зверя»

    Количество игроков: 25

    Время игры: 4560 минут

    Издатель: «Магеллан»

    Рейтинг BGG: 7.7

    О чём? Сюжет игры основан на французской легенде о загадочном звере, который наводил ужас на провинцию Жеводан в XIX веке. С 1764 по 1767 год этот хищник нападал на животных и людей, оставляя после себя растерзанные тела со следами огромных когтей и зубов. На охоту за ним отправляли королевских егерей и профессиональных солдат, но людоед так и не был пойман. Один из игроков берёт под своё управление Зверя из Жеводана, а другие пытаются загнать его в угол и обезвредить.

    Геймплей: по описанию сеттинга и игрового процесса «Братство волка» очень напоминает прошлогоднего «Зверя», который с неожиданным триумфом прошёлся по настольному миру. Это тоже игра на скрытое перемещение, где команда до четырёх охотников выслеживает опасного врага, способного дать сдачи. Зверь победит, если съест 25 жертв, а охотники победят, если остановят его раньше или раскроют его личность. Он может оказаться демоном, сумасшедшим бродягой, графом-убийцей, огромным хищником или целой стаей волков.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 2

    Сабика

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 22

    Коротко: строительство Альгамбры

    Количество игроков: 14

    Время игры: 60120 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.9

    О чём? Эта комплексная стратегия позволит игрокам принять участие в строительстве Альгамбры — уникального крепости-дворца, построенного в Испании для мусульманских правителей. Помимо этого придётся устанавливать и укреплять торговые отношения с Европой, Магрибом и Ближним Востоком — ведь христианские короли обложили вас непомерной данью.

    Геймплей: В сердце игровых механик «Сабики» крутятся три ронделя. Один посвящён строительству Альгамбры, другой — гравировке стихотворений на её стенах, третий — экспорту товаров по торговым путям. Перемещая ваших работников по различным секторам, можно выполнять полезные действия, дающие победные очки, однако в следующем раунде колёса поменяют положение — и весь ваш стратегический план придётся подстраивать под новые условия.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 21

    Белый замок

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 26

    Коротко: строим замок в эпоху самураев

    Количество игроков: 14

    Время игры: 7090 минут

    Издатель: Gaga Games

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём? В этой стратегии вы знатный даймё из средневековой Японии. Вашему клану необходимо добиться внимания при дворе императора. А лучший путь к его сердцу — защитить и облагородить белый замок Химедзи.

    Геймплей: основная механика в «Белом замке» — выставление рабочих-кубиков, которые в начале каждого раунда наблюдают за карпами, стоя на мосту. Кубики отправляются в замок, в «зал тысячи циновок», окрестности замка, к колодцу или на планшет клана. В зависимости от того, куда отправился кубик, игрок может получить фигурку воина, садовника или придворного. Все эти полезные миплы помогут увеличить влияние и набрать победные очки.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 27

    Порталы

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 28

    Коротко: выкладывание разноцветных камешков

    Количество игроков: 14

    Время игры: 4080 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG:

    О чём? О великом волшебнике, который научился создавать порталы между мирами с помощью магии стихий. Побывав во множестве вселенных, он таинственно исчез. Игроки идут по следу легендарного первопроходца, и победит тот, кто отыщет его первым.

    Геймплей: отечественная разработка Максима Истомина, чьи последние игры («Ганеша», «Мельница») сочетают абстрактный геймплей среднего уровня сложности с приятным визуальным оформлением. Такими, похоже, будут и «Порталы»: разноцветные камни стихий и яркие планшеты заклинаний притягивают взгляд. По механикам же это хитрый сбор сетов, задействующий пространственное мышление игроков. Взятые карты заклинаний помогают в определённом порядке выкладывать камни стихий на планшеты, и, если камни совпадут по цвету с местом, на котором оказались, маг получит за это победные очки.

    Орлеан: Жанна д’Арк

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 29

    Коротко: «Орлеан» в жанре roll & write

    Количество игроков: 15

    Время игры: 3045 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.3

    О чём? Сюжета в игре практически нет — это всё тот же «Орлеан», в котором надо приобретать товары, строить здания и зарабатывать деньги в средневековой Франции, используя для этого колоритных персонажей: рыцарей, фермеров, ремесленников и других. Только в этой версии все действия игроков отмечаются карандашом на бумаге.

    Геймплей: авторы постарались сохранить основу игрового процесса «старшего брата». Каждый ход по-прежнему начинается с вытягивания из мешочка жетонов подданных. Затем игроки по очереди выбирают персонажей и используют их действия. Но теперь за этим следует этап рисования: рыцари дают возможность закрашивать дороги между городами, моряки — реки, учёные — ячейку на шкале развития, а фермер позволяет закрасить товар в кладовой. Дополнительные возможности дают карты мест и благородные деяния.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 30

    Охотники за реликвиями

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 18

    Коротко: яркая колодостроительная гонка

    Количество игроков: 14

    Время игры: 50 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.6

    О чём? Всё ясно из названия: игроки оказываются на тропическом острове, и каждый стремится стать обладателем ценных артефактов. В этом могут помочь опытные авантюристы — правда, их услуги надо сначала оплатить.

    Геймплей: колодостроительная игра-гонка в красочном оформлении. Карты из личных колод позволяют перемещать своих исследователей и использовать свойства местности. Разные тайлы дают возможность сбрасывать или добирать карты, получать монеты и, главное, проводить раскопки в поисках реликвий. Ведь победит тот, кто первым обнаружит третье сокровище.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 17

    Подземелье: Ярость богини змей

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 19

    Коротко: новая часть мини-рогалика

    Количество игроков: 24

    Время игры: 60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 6.7

    О чём? В маленькой коробочке нас ждёт типичная (и, конечно, эпичная) фэнтези-история: падшие рыцари, совращённые змееподобной богиней, прекрасные жрицы, затерянные храмы, полчища монстров и далее по списку. В общем, героям опять надо что-то исследовать и с кем-то сражаться.

    Геймплей: «Подземелье» — уникальная серия, завоевавшая немало поклонников. Её ценят за возможность прочувствовать все прелести жанра настольного rogue-like (исследование локаций, сражения с врагами, прокачка персонажей, сбор лута) — и при этом уложиться в час времени, обойдясь без огромного количества компонентов. В «Ярость богини змей» можно играть отдельно, а можно объединять её с предыдущими частями серии — «Гробницей повелителя мёртвых», «Обителью чудовищ», «Царством ледяной ведьмы» и «Драконами беспощадной пустоши».

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 31

    ПРЕДЗАКАЗЫ

    Путешественники с Южного Тигра

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 24

    Коротко: комплексная стратегия о восточных торговцах

    Количество игроков: 14

    Время игры: 6090 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.9

    О чём? Новозеландское издательство Garphill Games продолжает расширять мир своих настольных стратегий, которые оформляет художник Михайло Димитриевски. После игр о викингах и трилогии о Западном королевстве («Архитекторы», «Рыцари» и «Виконты») их взгляды устремились на загадочный Восток. «Путешественники с Южного Тигра» анонсированы как первая часть новой трилогии, в которой игрокам предстоит управлять караванами среди песков и добиваться расположения халифа.

    Геймплей: хотя в «Путешественниках» есть традиционная для игр Garphill Games механика размещения рабочих, в целом геймплей вышел очень оригинальным. Перемещая кубики и фигурки работников, игроки набирают карты, которые символизируют пройденный их подопечными путь. И он включает не только сухопутные и морские торговые пути — как известно, восточные мудрецы любили наблюдать и за небом, открывая новые звёзды и планеты на ночном небосводе. Чтобы добавить в свой путь ценную карту, может понадобиться приобрести верблюда, горожанина или телескоп — но значки на этих картах принесут в конце игры победные очки, так что для этого стоит постараться.

    Повелитель Острова Монстров

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 32

    Коротко: «Повелитель Токио 3.0»

    Количество игроков: 26

    Время игры: 30 минут

    Издатель: Gaga Games

    Рейтинг BGG: 7.3

    О чём? После весёлых кубикозакидательных игр «Повелитель Токио» и «Повелитель Нью-Йорка» издательство Iello продолжает развивать франшизу о сражениях огромных монстров. В этот раз действие перенеслось на тропический остров, посреди которого возвышается самый настоящий вулкан, и он, похоже, только выглядит спящим.

    Геймплей: игровой процесс в этой части серии стал полностью кооперативным. Монстры под управлением игроков должны общими усилиями сразить Кристального Дракона, пока он не открыл портал в другое измерение. Чтобы остановить гигантского ящера, по-прежнему требуется набирать определённые комбинации на кубиках и использовать карты особых способностей.

    Опустошение

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 14

    Коротко: космическая 4Х-стратегия

    Количество игроков: 14

    Время игры: 90240 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 8.7

    О чём? Игроки возглавляют Великие Дома межгалактической империи Доминеи, которые борются за влияние, но при этом должны ещё и вместе выступать против общей угрозы — Опустошения. Паразиты, названные Порождениями Пустоты, проникают в разум людей и не только подчиняют их волю и изменяют тела, но и влияют на источники энергии, от которых зависит выживание всей цивилизации.

    Геймплей: ещё одна комплексная стратегия от издательства Mindclash Games («Анахронность», «Трикерион»). Игровой процесс описывается четырьмя словами: «изучай», «расширяй», «эксплуатируй», «уничтожай» (так называемый жанр «4Х-стратегии»). В «Опустошении» нас ждёт всё то, за что любят игры от Mindclash Games: множество путей развития, высокая конфликтность, минимальная доля случайности. Игрокам предстоит развивать свой Дом, захватывая новые сектора Галактики, развивая технологии и увеличивая численность космической флотилии. За такие широкие возможности, как это обычно бывает, приходится платить: у подобных игр всегда высокий порог вхождения, и одна партия может длиться много часов.

    Кризис: Святилище

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 10

    Коротко: ролевая игра для начинающих

    Количество игроков: 25

    Время игры: 30 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG:

    О чём? Девять захватывающих приключений станут для игроков чем-то вроде сериала об их путешествиях в фэнтези-мире, где Гильдия Первопроходцев посылает отряд исследовать таинственный архипелаг Полумесяца. Каждая партия займёт всего полчаса, но это может быть первый шаг в знакомстве с жанром настольных ролевых игр.

    Геймплей: жанр НРИ даёт игрокам свободу действий и бесконечный простор для приключений. Однако многие боятся пробовать сыграть в D&D или Pathfinder — для этого надо искать опытного Мастера-ведущего и выделять под партию несколько часов. Специально для тех, кто всегда хотел, но сомневался, издательство Gigamic начало выпускать серию игр «Кризис» — первая коробочка скоро появится и на русском языке. Она даст пощупать основные черты жанра: создание и прокачку уникального персонажа, обсуждение с соратниками совместных действий, неожиданные повороты сюжета, проверки характеристик путём бросков кубика. Но при этом правила максимально упрощены, а сюжеты коротки.

     

    ДОПОЛНЕНИЯ

    Замес: Юбилейный

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 7

    Карточной игре, сталкивающей в сражениях представителей совершенно неожиданных рас и профессий, исполняется 10 лет! Чем не повод выпустить ещё одно дополнение? В этой коробке вас ждут не только четыре новые фракции (русалки, скелеты, овечки и футболисты), но и пластиковые карты титанов, яркий артбук и особый игровой режим.

    Космический контакт: Космический альянс

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 8

    20 новых инопланетных рас, возможность добавить ещё одного игрока и новые правила для игры командами сделают процесс дележа Галактики ещё более бурным и азартным.

    Задержались с сентября:

    – «Амулет» — смесь фэнтези-приключения и механики тетриса от отечественных авторов.

    – «Серенгети» — семейный абстракт об африканском заповеднике с кучей невероятно милых фигурных миплов.

    – «Покертаун с дополнением» — roll & write в сеттинге Дикого Запада.

     

     

     

     

     

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
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