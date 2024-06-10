«Гаттака»: ретро-антиутопия про мир победившей евгеники

Я одолжил тебе своё тело. Ты одолжил мне свои мечты.

Возможно, Эндрю Никкол и не самый глубокий кинофантаст наших дней, но точно самый последовательный. Вот уже больше двадцати лет он снимает стильные антиутопии и изучает влияние технологий на общество. Особенно его занимает тема симулякров: его герои часто принимают чужую идентичность, создают «на публику» идеальный образ, который неизбежно вступает в конфликт с их неидеальной человеческой природой.

Первым фильмом Никкола должно было стать «Шоу Трумана». Он написал сценарий и думал сам его поставить, но встретил отпор продюсеров. Масштабная фантастическая трагикомедия за 80 миллионов долларов – много чести для дебютанта! Но, может, у вас есть что-нибудь миллионов за 20? У Никкола была «Гаттака».

На фоне голливудской фантастики 1990-х «Гаттака» выглядела нетипично: неторопливый минималистичный триллер про молодого человека с «дефектной» наследственностью, который одалживает генетический «паспорт» у бывшего спортсмена и внедряется в центр подготовки космонавтов. Съёмочная группа почти целиком была укомплектована мастерами европейского артхауса, а главные роли отошли талантливым, но ещё малоизвестным актёрам. Итан Хоук тогда ещё не сыграл в оскароносном «Тренировочном дне», а Джуд Лоу был на слуху разве что у британских театралов. Единственные звёзды в фильме – секс-символ 1990-х Ума Турман и писатель-интеллектуал Гор Видал в роли начальника космоцентра. Вот так комбинация!

Не менее необычными были и источники вдохновения Никкола. «Гаттака» продолжает традиции интеллектуальной авторской фантастики (многие декорации позаимствованы из «Альфавилля» Годара и «THX-1138» Лукаса), а по стилю равняется на классические нуары конца 1940-х. Действие разворачивается вроде бы в недалеком будущем, но с ощутимым налётом ретро: герои разъезжают на винтажных «Ситроенах» и «Студебекерах» (но с электродвигателем!), а живут и работают в бруталистских зданиях Лос-Анджелеса середины XX века. Одержимость героя полётом на спутник Сатурна тоже перекликается с эпохой космической гонки.

При этом центральная тема «Гаттаки» – современная: в 1990-е статьи о генетике и биоинженерии публиковались регулярно. Социологи предрекали скорое наступление эры евгеники, когда новой элитой станут идеальные люди, генетически запрограммированные на долгую и успешную жизнь. И Никкол представил себе такое будущее, пусть даже его трактовка скорее сдержанно-оптимистичная. Мол, человеческая индивидуальность, изобретательность и сила воли найдут способ обойти рамки социума.

«Гаттака» ожидаемо провалилась в прокате – но снискала интерес у профессионалов-биоэтиков и любителей интеллектуальной фантастики. А через год всё-таки вышло «Шоу Трумана», и Никкол стал одним из самых модных американских сценаристов. Но, даже внедрившись в истеблишмент, он продолжил снимать отчётливо «своё» кино, будь то фильм для Стивена Спилберга или экранизация Стефани Майер. Как говорил главный герой «Гаттаки», «гена судьбы не существует» – даже в Голливуде.