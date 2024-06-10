    Кино | Классика кино
    #антиутопия #классика кино

    «Гаттака»: ретро-антиутопия про мир победившей евгеники

    10 июня 2024
    Фото аватара
    10.06.2024
    12044
    2 минуты на чтение
    #антиутопия #классика кино
    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 1

    Я одолжил тебе своё тело. Ты одолжил мне свои мечты.

     Возможно, Эндрю Никкол и не самый глубокий кинофантаст наших дней, но точно самый последовательный. Вот уже больше двадцати лет он снимает стильные антиутопии и изучает влияние технологий на общество. Особенно его занимает тема симулякров: его герои часто принимают чужую идентичность, создают «на публику» идеальный образ, который неизбежно вступает в конфликт с их неидеальной человеческой природой.

     

    Первым фильмом Никкола должно было стать «Шоу Трумана». Он написал сценарий и думал сам его поставить, но встретил отпор продюсеров. Масштабная фантастическая трагикомедия за 80 миллионов долларов – много чести для дебютанта! Но, может, у вас есть что-нибудь миллионов за 20? У Никкола была «Гаттака».

    На фоне голливудской фантастики 1990-х «Гаттака» выглядела нетипично: неторопливый минималистичный триллер про молодого человека с «дефектной» наследственностью, который одалживает генетический «паспорт» у бывшего спортсмена и внедряется в центр подготовки космонавтов. Съёмочная группа почти целиком была укомплектована мастерами европейского артхауса, а главные роли отошли талантливым, но ещё малоизвестным актёрам. Итан Хоук тогда ещё не сыграл в оскароносном «Тренировочном дне», а Джуд Лоу был на слуху разве что у британских театралов. Единственные звёзды в фильме – секс-символ 1990-х Ума Турман и писатель-интеллектуал Гор Видал в роли начальника космоцентра. Вот так комбинация!

    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 3

    Во время съемок Турман и Хоук сдружились так сильно, что, в конце концов, поженились. Их брак продержался до 2004 года.

    Не менее необычными были и источники вдохновения Никкола. «Гаттака» продолжает традиции интеллектуальной авторской фантастики (многие декорации позаимствованы из «Альфавилля» Годара и «THX-1138» Лукаса), а по стилю равняется на классические нуары конца 1940-х. Действие разворачивается вроде бы в недалеком будущем, но с ощутимым налётом ретро: герои разъезжают на винтажных «Ситроенах» и «Студебекерах» (но с электродвигателем!), а живут и работают в бруталистских зданиях Лос-Анджелеса середины XX века. Одержимость героя полётом на спутник Сатурна тоже перекликается с эпохой космической гонки.

    При этом центральная тема «Гаттаки» – современная: в 1990-е статьи о генетике и биоинженерии публиковались регулярно. Социологи предрекали скорое наступление эры евгеники, когда новой элитой станут идеальные люди, генетически запрограммированные на долгую и успешную жизнь. И Никкол представил себе такое будущее, пусть даже его трактовка скорее сдержанно-оптимистичная. Мол, человеческая индивидуальность, изобретательность и сила воли найдут способ обойти рамки социума.

    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 4

    Лестница в квартире Джерома стилизована под спираль ДНК.

    «Гаттака» ожидаемо провалилась в прокате – но снискала интерес у профессионалов-биоэтиков и любителей интеллектуальной фантастики. А через год всё-таки вышло «Шоу Трумана», и Никкол стал одним из самых модных американских сценаристов. Но, даже внедрившись в истеблишмент, он продолжил снимать отчётливо «своё» кино, будь то фильм для Стивена Спилберга или экранизация Стефани Майер. Как говорил главный герой «Гаттаки», «гена судьбы не существует» – даже в Голливуде.

    Это интересно

    • Слово «гаттака» (gattaca) образовано из первых букв четырех азотистых оснований цепей ДНК — аденина (adenine), гуанина (guanine), цитозина (cytosine) и тимина (thymine). В титрах эти буквы отличаются от других.
    • Первоначально фильма назывался «Восьмой день». Фантастический боевик «Шестой день» с Арнольдом Шварценеггером в главной ролик вышел три года спустя. В обоих фильмах затрагивалась типичная для «биопанка» тема — создание человека в искусственных условиях.
    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 5
    • В фильме используются автомобили 1960-х годов: полицейский Rover P6 и Citroеn DS, на котором ездит Айрин. По сюжету это электромобили, стилизованные под авто 1960-х годов
    • Героиня Умы Турман названа в честь итальянского астронома Кассини. В год выхода фильма к Сатурну был запущен одноименный зонд, а в 2005 году он достиг Титана — главной цели Винсента
    • Служебные сообщения в Гаттаке делаются на эсперанто.
    • Фильм был номинирован на «Оскар» за «лучшие декорации». Обскакал его тогда лишь «Титаник» Кэмерона.

    — Факты о фильме: Михаил Попов, Александр Киселёв

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    12 оттенков тьмы. Самые мрачные новогодние и рождественские фильмы 18
    12 оттенков тьмы. Самые зловещие новогодние и рождественские фильмы
    Мультфильмы по Киру Булычёву: От Алисы до Великого Гусляра
    Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
    «Мёртвая зона» 6
    Вспоминаем классику: «Мёртвая зона» Кроненберга и Кинга

    Статьи

    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах
    0
    9770
    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах

    Ящеры-учёные, ящеры-библиофилы и ящеры — нуарные детективы.

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города
    0
    21795
    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города

    Киберпанк, до которого не додумался Уильям Гибсон

    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье 9
    0
    69630
    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье

    Беседа о том, как стать художником в тридцать лет, черпать вдохновение из повседневности и не ждать вдохновения.

    1
    0
    129335
    Обсуждаем лучшие игры по Warhammer 40,000 в 129 выпуске «Фантастического подкаста»

    35 лет истории из 40… тысяч!

    Читаем книгу: Гурав Моханти — Сыны тьмы
    0
    74744
    Читаем книгу: Гурав Моханти — Сыны тьмы

    Отрывок, в котором Кришна наблюдает за штурмом города.

    Как добраться до звёзд: гиперпространство, Земля-ковчег и корабль поколений 7
    0
    113682
    Как добраться до звёзд: гиперпространство, Земля-ковчег и корабль поколений

    Все варианты для многолетних космических перелётов

    «Не просто Кен» Лю: проводник в мир китайской фантастики 11
    0
    126473
    Кен Лю: проводник в мир китайской фантастики

    Как китайско-американский писатель придумывает новые литературные жанры, конструирует фэнтези-миры и продвигает азиатскую фантастику

    7 продолжений любимых книжных циклов 7
    0
    189701
    7 продолжений новых книжных циклов

    Приятнее погружения в новый вымышленный мир может быть только возвращение в уже полюбившуюся вселенную.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить