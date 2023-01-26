Адам Драйвер против динозавров: вышел новый трейлер фильма «65»

Sony представила новый трейлер фантастического боевика «65» от сценаристов «Тихого места» и продюсера Сэма Рэйми.

По сюжету после крушения не неизвестной планете пилот Миллс обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле… 65 миллионов лет назад.

И теперь он вместе с оставшейся в живых девочкой Коа должен пройти через неизвестную местность, полной опасных доисторических существ.

Главные роли исполняют Адам Драйвер («Звездные войны») и Ариана Гринблатт («Неспящие»).

Премьера состоится 17 марта.