Аня Чалотра из «Ведьмака» озвучит Цирцею в мультсериале «Монстры-коммандос»

Руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что Аня Чалотра сыграет в анимационном сериале «Монстры-коммандос» (или Creature Commandos).
Звезда «Ведьмака» от Netflix озвучит злую волшебницу Цирцею, с которой в комиксах часто сражалась Чудо-женщина.
По словам Ганна, в шоу будут и другие крутые персонажи, которых озвучат другие крутые актеры.
Помимо Ани Чалотры в мультсериале «сыграют» Алан Тьюдик, Дэвид Харбор, Зои Чао, Мария Бакалова, Индира Варма и другие.
Шоу должно выйти в 2025 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подписка на 2024 год
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.