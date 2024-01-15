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    Аня Чалотра из «Ведьмака» озвучит Цирцею в мультсериале «Монстры-коммандос»

    15 января 2024
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    15.01.2024
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    Аня Чалотра из «Ведьмака» озвучит Цирцею в мультсериале «Монстры-коммандос»

    Руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что Аня Чалотра сыграет в анимационном сериале «Монстры-коммандос» (или Creature Commandos).

    Звезда «Ведьмака» от Netflix озвучит злую волшебницу Цирцею, с которой в комиксах часто сражалась Чудо-женщина.

    По словам Ганна, в шоу будут и другие крутые персонажи, которых озвучат другие крутые актеры.

    Помимо Ани Чалотры в мультсериале «сыграют» Алан Тьюдик, Дэвид Харбор, Зои Чао, Мария Бакалова, Индира Варма и другие.

    Шоу должно выйти в 2025 году.

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