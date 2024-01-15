Аня Чалотра из «Ведьмака» озвучит Цирцею в мультсериале «Монстры-коммандос»

Руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что Аня Чалотра сыграет в анимационном сериале «Монстры-коммандос» (или Creature Commandos).

Звезда «Ведьмака» от Netflix озвучит злую волшебницу Цирцею, с которой в комиксах часто сражалась Чудо-женщина.

По словам Ганна, в шоу будут и другие крутые персонажи, которых озвучат другие крутые актеры.

Помимо Ани Чалотры в мультсериале «сыграют» Алан Тьюдик, Дэвид Харбор, Зои Чао, Мария Бакалова, Индира Варма и другие.

Шоу должно выйти в 2025 году.