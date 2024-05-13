У Ани Тейлор-Джой будет в «Фуриосе» около 30 строк диалогов

Режиссер «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» Джордж Миллер рассказал, что у героини Ани Тейлор-Джой будет в фильме минимум реплик.

Всего их около 30 строк, потому что главное в грядущем фильме — зрелищный экшен, а не диалоги.

Герой Тома Харди в «Дороге ярости» тоже был немногословен. Для сравнения, у него было 63 строки диалогов — то есть, примерно в два раза больше.

Премьера состоится 24 мая. Хронометраж ленты составит около 2,5 часа.