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    У Ани Тейлор-Джой будет в «Фуриосе» около 30 строк диалогов

    13 мая 2024
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    13.05.2024
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    Режиссер «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» Джордж Миллер рассказал, что у героини Ани Тейлор-Джой будет в фильме минимум реплик.

    Всего их около 30 строк, потому что главное в грядущем фильме — зрелищный экшен, а не диалоги.

    Герой Тома Харди в «Дороге ярости» тоже был немногословен. Для сравнения, у него было 63 строки диалогов — то есть, примерно в два раза больше.

    Премьера состоится 24 мая. Хронометраж ленты составит около 2,5 часа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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