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    Новости | Фан

    «Время русалить»: комментаторы выдумывают сцены в новой «Русалочке»

    12 сентября 2022
    12.09.2022
    1148
    2 минуты на чтение
    «It’s mermaiding time»: комментаторы выдумывают сцены в новой «Русалочке»

    После выхода первого тизера игрового ремейка «Русалочка» с Хэлли Бейли от Роба Маршала комментаторы запустили неожиданный флэшмоб. Одним не понравился выбор актрисы на главную роль, другие в принципе разочарованы скорым выходом очередного ремейка от Disney, а третьи просто решили поупражняться в остроумии. Так, под видео получилась целая подборка вымышленных сцен — с узнаваемыми цитатами и персонажами из других вселенных (в том числе и тех, которые также принадлежат Disney).

    Моя любимая часть — это в которой Урсула говорит Ариэль «Тебе меня не одолеть», на что Ариэль отвечает «Я знаю, но вот он может» и указывает на гигантского Себастьяна, который появляется из бушующего океана. Поистине один из лучших фильмов всех времён.

    Мне больше всего понравился тот момент, когда Ариель билась с Флаундером на световых мечах, и Флаундер признался, что это он ее настоящий отец. Просто потрясающий фильм, который заставил меня плакать так, как никогда раньше не удавалось ни одному фильму. 10/10

    Я заплакала, когда появился Хагрид и сказал «Ты русалка, Ариэль». Это трогательное кино, перевернувшее мою жизнь.

    Меня просто шокировало, когда Ариэль сказала «Время русалить», я плакала. Один из лучших фильмов всех времён.

    Этот момент, когда Ариэль с пушкой в руках и со слезами на глазах кричала «Что в коробке?», вызвал у меня мурашки по спине. Трейлер — настоящие эмоциональные горки.

    Момент, когда Ариэль закричала «Они могут отнять наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу», заставил меня прослезиться.

    Определённо, мой любимый момент, это когда Король Тритон говорит «Всё кончено, Принц Эрик. Я стою выше тебя». Очень трогательный момент.

    Мне очень нравится момент, когда Эрик говорит «Нам понадобится лодка побольше», прям до мурашек.

    Когда Ариель кричит «Ну, заяц!!! Ну, погодииии!!!». Этот момент доводит меня до слез.

    Мне понравился момент, в котором она плывёт вверх, вытянув руку и говорит «Я-супермен», закрывает глаза и врезается в атомную бомбу. Очень вдохновляюще, я прослезится…

    Благодаря расширениям, которые позволяют увидеть соотношение лайков и дизлайков, пользователи заметили, что у трейлера уже более миллиона дизлайков. При том, что трейлер на момент написания новости собрал примерно 9,5 миллионов просмотров.

    Ранее похожий флэшмоб запустили и под трейлером «Колец власти».

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