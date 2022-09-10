«Русалочка», «Головоломка 2», «Король Лев: Муфаса» и мультики Pixar: киноанонсы на D23 Expo

В первый день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела презентацию анимационных и игровых проектов. Marvel и «Звёздные войны» на ней не показывали — им отведён отдельный блок. На этой презентации уделили внимание будущим мультфильмам, а также игровым ремейкам, включая «Русалочку» и приквел «Короля льва».

Выбрали главное с презентации.

Русалочка

Disney показала первый тизер и отрывок песни. В главной роли — актриса и исполнительница Хэлли Бейли. Фильм поставил Роб Маршалл («Чикаго»). В фильме также сыграли Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике, Нома Думезвени. Роль злодейки Урсулы досталась Мелиссе Маккарти.

В фильме будет четыре новые песни — вдобавок к перепевкам классических.

Картина выйдет 26 мая 2023-го.

(В тизере можно увидеть обновлённый логотип компании, посвящённый 100-летнему юбилею.)

Фокус-покус 2

Новый трейлер в честь скорого выхода фильма. Сиквел расскажет о трёх девушках, которые объединяются, чтобы остановить вернувшихся спустя почти 30 лет сестёр-ведьм.

Комедийный ужастик выйдет сразу на Disney+ 30 сентября.

Зачарованная 2

В оригинале — Disenchanted, продолжение Enchanted (которую у нас и перевели как «Зачарованная»).

Вторая часть — музыкальная романтическая комедия Адама Шенкмана с Эми Адамс, Патриком Демпси, Джеймсом Марсденом и Идиной Мензел в главных ролях. Действие развернётся спустя 15 лет после событий первого ффильма. Когда на семью сваливаются проблемы из-за гнусной Мальвины Монро, Жизель обращается к волшебным силам, чтобы её жизнь стала похожа на сказку. Но в итоге всё получается наоборот.

Выходит 24 ноября сразу на Disney+.

Питер Пэн и Венди

Трейлера в сети пока нет (показали на фестивале), но есть постер. Это новая интерпретация сказки про Питера Пэна, снимает её Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре», «Пит и его дракон»).

Пэна играет Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Венди — Эвер Андерсон («Чёрная вдова»). Капитана Крюка воплотил Джуд Лоу.

Фильм выйдет сразу на Disney+ когда-то в 2023-м.

Дом с привидениями

Комедийный ужастик, основанный на одноимённом парке аттракционов, сиквел фильма 2003 года.

Картина расскажет о матери-одиночке, которая вместе с девятилетним сыном переезжают в подозрительно дешёвый особняк в Новом Орлеане. Разумеется, скоро они выясняют, что дом полон призраков и паранормальной активности, а потому они обращаются к священнику, а тот в свою очередь приводит историка и учёного по сверхъестественным явлениям.

На фестивале показали отрывок с Вайноной Райдер, Дэном Леви и Джаредом Лето. А главные роли в фильме сыграли Розарио Доусон, Лакит Стейнфилд, Оуэн Уилсон и Тиффани Хэддиш.

Фильм выйдет в кинотеатрах 10 марта 2023-го.

Муфаса: Король лев

Компания анонсировала приквел «Короля льва», который расскажет про Муфасу. Над картиной работает Барри Дженкинс («Лунный свет», «Подземная железная дорога»). Снята она будет тоже в формате игрового кино с компьютерными животными.

Основная особенность — два временных промежутка. В одном Рафики, Тимон и Пумба (к озвучанию последних вернутся Билли Айкнер и Сет Роген) рассказывают историю Муфасы, а в другом промежутке эту историю будут показывать.

Выпустить в кинотеатрах планируют в 2024-м.

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Белоснежка

Немного рассказали об ещё одном ремейке — мюзикле «Белоснежка» от Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук»). Сценарий написали Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон. Главную роль исполнит Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), а Галь Гадот сыграет Злую Королеву.

По словам Зеглер, новая версия сказки повествует о взрослении девушки в современном мире.

Фильм запланирован на 2024-й.

Элементал

Следующий мультфильм Pixar расскажет об оживших эссенциях стихий. Это любовная история об огненной девушке Эмбер и водном мужчине Уэйде, которые не могут даже друг к другу прикоснуться. Вот как описали Elemental на презентации:

Иногда тебе нужно сделать шаг в сторону от своего элемента, чтобы понять, кто ты на самом деле.

Главные роли озвучили Леа Льюис и Мамуду Ати. Режиссёр — Питер Сон («Хороший динозавр»).

Мультфильм планируют выпустить 16 июня 2023-го.

Победа или проигрыш

Первый полноценный анимационный сериал от Pixar расскажет о софтбольной команде. Главная особенность Win or Lose — каждая серия будет выполнена в своём стиле и сфокусирована на конкретном герое команды. При этом показывать будут события одной и той же недели.

Уилл Форт озвучит тренера.

Выпустить планируют осенью 2023-го.

Элио

Этот мультфильм Pixar рассказывает об 11-летнем мальчике, который никак не может приспособиться к жизни. Неожиданно он встречает инопланетян и становится своего рода главным представителем Земли.

Мать мальчика Ольгу (Olga) озвучит Америка Феррера.

Премьера ещё нескоро — 1 марта 2024-го.

«Головоломка 2»

Сиквел объявила на сцене актриса Эми Полер, озвучившая Радость в первой части.

В продолжении мы снова вернёмся в голову к Райли, только теперь она девочка-подросток. И эмоций у неё будет больше. Режиссёр — Келси Ман («Вперёд», «Университет монстров»).

Премьера запланирована на июнь 2024-го — то есть примерно спустя почти 10 лет после выхода первой части.

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Зверополис+

Анимационная антология, расширяющая вселенную «Зверополиса». В сериал войдут шесть эпизодов, которые расскажут истории разных персонажей, включая знаменитого Ленивца.

Выпустить планируют уже в ноябре на Disney+.

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Иваджу

Анимационный сериал Disney в афрофутуристическом антураже описывается как «любовное послание Лагосу и Нигерии». Это история взросления лучших друзей Толы и Коула.

Премьера — в следующем году на Disney+.

Желание

Этот мультфильм приурочен к 100-летию Disney. Он расскажет о заветной звезде, на которую смотрели многие персонажи Disney. Главная героиня, Аша, видит, как в Королевстве Желаний распространяется тьма, и потому она решает загадать желание — и звёзды оживают!

Мультфильм будет выполнен в акварельной технике с элементами 3D.

Песни напишет Джулия Майклз. Главную героиню озвучит Ариана де Боуз, а её спутника-ягнёнка — Алан Тьюдик.

Картину планируют выпустить в 2023-м.