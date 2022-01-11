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    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #Что почитать

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском

    11 января 2022
    11.01.2022
    12729
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #Что почитать
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 8

    В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы. Некоторые из них уже полностью вышли на языке оригинала, некоторые далеки от завершения, а иные стартуют практически одновременно с российскими переводами

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    Новинки фантастики и фэнтези-2022: 10 книг, которые выйдут на русском

     Борис Невский |  09.01.2022

    В 2022 году ожидается множество книг самой разнообразной фантастики — особенно переводной.

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 8

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском

     Борис Невский |  11.01.2022

    В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы.

    Продолжения и завершения циклов

    • Яцек Комуда «Якса. Бес идёт за мной» — мрачное историческое фэнтези о великом воине Яксе из рода Дружичей, который успешно сражается с полчищами кочевников и с нечистой силой.
    • Гарет Ханрахан «Сломанный бог» — финальный роман трилогии фэнтезийного гримдарка «Наследие чёрного железа» с очень несимпатичными протагонистами.
    • Девин Мэдсон «Мы заплатим кровью» — второй роман тетралогии ориентального фэнтези «Возрожденная империя» о трёх героях, которые противостоят друг другу.
    • Марк-Уве Клинг «Страна качества 2.0» — продолжение сатирической антиутопии немецкого писателя, где высмеивается доведённое до абсурда современное общество тотального потребления и избыточной толерантности.
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 7
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 1
    • Тэд Уильямс «Братья ветра» — приквел к фэнтезийным эпопеям «Память, Скорбь, Шип» и «Последний король Светлого Арда», действие происходит за тысячелетие до начала «Трона из костей дракона», во времена, когда мир принадлежал народу ситхи.
    • Фонда Ли «Нефритовое наследие» — финальный роман трилогии «Сага Зелёной Кости», магических и политических разборок в мире, где сверхъестественными способностями владеют полукриминальные синдикаты, члены которых специализируются на боевых искусствах.
    • Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей» — второй роман цикла морского фэнтези «Дитя приливов» о мире, где корабли строятся из костей гигантских драконов.
    • Аркади Мартин «Скорбь, что зовётся миром» — второй том трилогии детективно-политической космооперы «Тейкскалаан», напоминающей романы Ле Гуин.
    • Питер Ньюман «Семеро» — финальный роман «Трилогии Странника», героического фэнтези со странными персонажами, которые живут в очень мрачном мире.
    • Адам Пшехшта «Слуга крови» — первая часть цикла Materia Secunda, который продолжит события альтернативно-фэнтезийной истории Европы начала XX века, показанной в трилогии Materia Prima.
    • Яцек Пекара «Ловцы душ» — четвёртый сборник повестей из цикла тёмного фэнтези об инквизиторе Мордимере Маддердине.
    • Дерек Кюнскен «Квантовый сад» — второй роман цикла космической оперы «Квантовая эволюция» о приключениях галактического афериста Велизария, который, ради спасения своего народа, вынужден отправиться в прошлое.
    • Дженн Лайонс, The Name of All Things — второй роман фэнтезийного цикла «Хор драконов», герой которого, вор Кирин, узнаёт, что он сын принца-изгнанника и его судьба — уничтожить королевство.
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 5
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 4

     

    • Тимоти Зан «Высшее благо» и «Меньшее зло» — второй и третий романы из цикла «Доминация» о молодости гранд-адмирала Трауна, каким он предстаёт в новом каноне «Звёздных войн».
    • Кэван Скотт «Близится буря» — роман из эпохи Расцвета Республики за два века до событий первой кинотрилогии «Звездных войн», где показана диверсия воинственных нигилов против галактической выставки достижений.
    • Джастина Айланд «Вне теней» — роман из эпохи Расцвета Республики, в котором девушка-пилот втянута в конфликт могущественных семей Корусканта.
    • Клаудия Грей «Падение звезды» — роман из эпохи Расцвета Республики, где орден джедаев схлестнулся с коварными нигилами.
    • Адам Кристофер «Тень ситхов» — роман из вселенной «Звёздных войн», действие которого происходит после завершения классической кинотрилогии, когда Люк Скайуокер противостоит козням уцелевших ситхов.
    • Майк Чен «Братство» — роман из вселенной «Звёздных войн» о совместном участии Оби-Вана и Энакина Скайуокера в Войне клонов.
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 2
    • Деннис Тейлор, For We Are Many — второй роман космооперного цикла «Вселенная Боба», где перерождённому в космического бога герою предстоит защитить остатки человеческой цивилизации.
    • Скотт Оден «Сумерки Богов» — второй роман цикла исторического фэнтези «Гримнир», действие которого происходит в альтернативной Европе на закате эпохи викингов.
    • Аластер Рейнольдс, Bone Silence — финальный роман трилогии космооперы «Мстительница», номинант премии Филипа Дика.
    • Томаш Низиньский, Porozumienie Trzech — второй роман цикла тёмного фэнтези «Выцветшие знамёна» о приключениях беспринципного наёмника Норгаарда.
    • Эд Макдональд, Crowfall — финальный роман трилогии очень тёмного фэнтези «Печать ворона».
    • Таде Томпсон, The Rosewater Insurrection — второй роман НФ-цикла «Полынь», где в 2067 году обитатели построенного для контакта с инопланетянами города отстаивают свою независимость.
    • Эван Винтер, The Fires of Vengeance — второй роман фэнтезийного цикла «Сожжение» о жестокой гражданской войне между двумя сёстрами-королевами.
    • Брайан Стейвли, «Хроники Нетёсаного трона» — фэнтезийная эпопея, включая роман-приквел Skullsworn и переиздание первого романа (цикл появится в «Азбуке», перенявшей проект у «Эксмо»). Книги выйдут с оригинальными обложками Ричарда Андерсона.
    • Мэтью Стовер «Деяния Каина» — цикл кровавого технофэнтези, причём выходившие ранее на русском два романа будут в новом переводе плюс ещё два романа появятся впервые.
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском
    Фантастика-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 6
    • Нора Робертс «Расцвет магии» — финальный роман трилогии «Хроники Избранной», технофэнтези о нашем мире после вызванного глобальной эпидемией апокалипсиса, когда место технологий заняла магия.
    • Кристофер Руоккио «Демон в белом» — третий роман цикла космооперы «Пожиратель солнца» о приключениях аристократа-авантюриста Адриана Марло, который сражается с врагами человечества на просторах Галактики.
    • Барбара Хэмбли, Blood Maidens и The Magistrates of Hell — третий и четвёртый романы о приключениях супругов Эшер, начатых в знаменитом вампирском триллере «Те, кто охотятся в ночи».
    • Ромен Люказо, Latium II — вторая часть дилогии (точнее, романа-эпопеи) космической оперы о будущем, в котором ИскИны заменили людей.

    Новые фантастические циклы

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 3
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском
    • К. Д. Паркер «Шестнадцать способов оборонять осаждённый город» — первый роман трилогии плутовского фэнтези о вороватом военном инженере, который нестандартными методами спасает город от превосходящих вражеских сил.
    • Брент Уикс «Чёрная призма» — первый роман фэнтезийного цикла «Светоносный», герой которого, самый могущественный человек мира, император Гавин Гайл должен решить, что ему важнее — судьба страны или жизнь его незаконнорождённого сына.
    • Якуб Цвек «Локи» — цикл фэнтези о боге лжи Локи, который работает на ангелов, бросая вызов новым мифическим существам, рождёнными страхами и воображением современных людей.
    • Линетт Нони, The Prison Healer — первый роман одноимённого цикла мрачного фэнтези о девушке, которая работает целительницей в магической тюрьме.
    • Джон Гвинн «Злоба» — начало тетралогии «Верные и падшие», героического фэнтези в духе Дэвида Геммела про молодого воина, мечтающего о великих подвигах.
    • Джон Гвинн «Тени богов» — начало трилогии эпического фэнтези на основе скандинавской мифологии и культуры викингов. Действие происходит в мире после Рагнарёка.
    • Джей Кристофф «Империя вампиров» — начало одноимённого цикла о мире средневековой Европы, где господствуют вампиры. Герой-рыцарь рассказывает историю своей жизни и поисков Грааля — легендарной чаши, с помощью которой можно положить конец господству упырей.
    • Нги Во, The Empress of Salt and Fortune, When The Tiger Came Down The Mountain — начальные романы «Цикла поющих холмов», ориентального фэнтези на основе китайской истории о двух девушках, принцессе и служанке, которые оказываются в гуще политических и магических интриг императорского двора.
    • Ричард Свон «Королевская справедливость» — первый роман трилогии детективного фэнтези «Империя Волка». Следователь Ордена Справедливости Конрад Вонвальт, в ходе расследования убийства провинциальной аристократки натыкается на заговор, способный уничтожить Империю.
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 1
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 4
    • Ким Нина Очер «Хранители пяти сезонов» — дилогия романтического фэнтези о девушке Блум, входящей в особый клан, члены которого поддерживают смену времён года. Блум предстоит стать хранителем зимы, чего ей совсем не хочется…
    • Джина Чен, Violet Made of Thorns — первый роман дилогии о ведьме-мошеннице Вайолетт, которая в погоне за деньгами опрометчиво впуталась в масштабный государственные заговор.
    • Рэйвен Кеннеди, The Plated Prisoner — фэнтезийная тетралогия с уклоном в романтику, основанная на мифе о царе Мидасе, который прикосновением обращал всё в золото.
    • Мара Вулф, Zepter Aus Licht и Ring Aus Feuer — два начальных романа трилогии авантюрного фэнтези «Хроники Атлантиды», герои которого, брат и сестра, специализируются на возвращении похищенных произведений искусства. Но однажды на их пути оказался загадочный тип по имени Азраил, который захотел отыскать потерянные сокровища Атлантиды…
    • Морган Родес, Echoes and Empires — начало дилогии авантюрно-романтического фэнтези об аристократке Джослин Дрейк, которая случайно стала жертвой магического проклятия, ведущего к смерти. И помочь ей избавиться от проклятия может только знаменитый вор с совершенно несносным характером.
    • Элис Кова «Замужем за магией» — трилогия романтического фэнтези с разными героинями, но одинаковым сюжетным ходом: обычные девушки выходят замуж за необычных мужчин, а затем пытаются наладить свою жизнь и обрести счастье. А это непросто, ведь далеко не каждая сможет стать супругой короля эльфов, принца фей и лорда вампиров.
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 7
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 2
    • Виктор Диксен, La Cour des Tenbres — первый роман фэнтезийного цикла «Вампирия». Король-Солнце Людовик XIV, страшась смерти, в 1715 году стал вампиром. С тех пор прошло триста лет и ныне почти вся Европа превратилась в Вампирию, которой правит окопавшийся в Версале Тёмный Король. Девушка Жанна обучается в дворянской школе, где готовят прислужников вампиров — лучшие ученики даже могут быть обращены. Вот только Жанне совершенно не хочется ни самой пить кровь, ни стать чьим-то донором.
    • Мэри Пирсон, Dance of Thieves — начальный роман одноимённого фэнтезийного цикла о кровавых разборках внутри королевства, которым управляют преступники.
    • Брайан Кэтлинг, The Vorrh — начальный роман трилогии исторического фэнтези о жителях города западных колонизаторов на окраине огромного африканского леса.
    • Марк Лоуренс, цикл Book of the Ancestor — фэнтезийная трилогия про женский орден Святых Угодников, где из монашек готовят профессиональных ассасинов.
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 6
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 5
    • Кристофер Бьюлман, The Blacktongue Thief — первый роман одноимённого фэнтезийного цикла, действие которого происходит в мире гоблинских войн, боевых воронов размером с оленя и смертоносных татуировок.
    • Кэтрин Аддиссон «Гоблин-император» — фэнтезийная дилогия с уклоном в стимпанк о бастарде эльфийского короля, полукровке-гоблине, который волею случая становятся наследником погибшего отца и пытается выжить в пучине интриг, предательств и мятежей.
    • Мария Мартинез, Almas Oscuras — фэнтезийный цикл испанской писательницы про мир, где вампиры, оборотни и люди пытаются сосуществовать, не истребляя друг друга.
    • Ребекка Роанхорс «Чёрное солнце» — начало грядущей фэнтезийной трилогии «Между землёй и небом», основанной на мифологии доколумбовой Америки.
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