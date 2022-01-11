Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском

В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы. Некоторые из них уже полностью вышли на языке оригинала, некоторые далеки от завершения, а иные стартуют практически одновременно с российскими переводами