Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском

В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы. Некоторые из них уже полностью вышли на языке оригинала, некоторые далеки от завершения, а иные стартуют практически одновременно с российскими переводами
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В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы.
Продолжения и завершения циклов
- Яцек Комуда «Якса. Бес идёт за мной» — мрачное историческое фэнтези о великом воине Яксе из рода Дружичей, который успешно сражается с полчищами кочевников и с нечистой силой.
- Гарет Ханрахан «Сломанный бог» — финальный роман трилогии фэнтезийного гримдарка «Наследие чёрного железа» с очень несимпатичными протагонистами.
- Девин Мэдсон «Мы заплатим кровью» — второй роман тетралогии ориентального фэнтези «Возрожденная империя» о трёх героях, которые противостоят друг другу.
- Марк-Уве Клинг «Страна качества 2.0» — продолжение сатирической антиутопии немецкого писателя, где высмеивается доведённое до абсурда современное общество тотального потребления и избыточной толерантности.
- Тэд Уильямс «Братья ветра» — приквел к фэнтезийным эпопеям «Память, Скорбь, Шип» и «Последний король Светлого Арда», действие происходит за тысячелетие до начала «Трона из костей дракона», во времена, когда мир принадлежал народу ситхи.
- Фонда Ли «Нефритовое наследие» — финальный роман трилогии «Сага Зелёной Кости», магических и политических разборок в мире, где сверхъестественными способностями владеют полукриминальные синдикаты, члены которых специализируются на боевых искусствах.
- Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей» — второй роман цикла морского фэнтези «Дитя приливов» о мире, где корабли строятся из костей гигантских драконов.
- Аркади Мартин «Скорбь, что зовётся миром» — второй том трилогии детективно-политической космооперы «Тейкскалаан», напоминающей романы Ле Гуин.
- Питер Ньюман «Семеро» — финальный роман «Трилогии Странника», героического фэнтези со странными персонажами, которые живут в очень мрачном мире.
- Адам Пшехшта «Слуга крови» — первая часть цикла Materia Secunda, который продолжит события альтернативно-фэнтезийной истории Европы начала XX века, показанной в трилогии Materia Prima.
- Яцек Пекара «Ловцы душ» — четвёртый сборник повестей из цикла тёмного фэнтези об инквизиторе Мордимере Маддердине.
- Дерек Кюнскен «Квантовый сад» — второй роман цикла космической оперы «Квантовая эволюция» о приключениях галактического афериста Велизария, который, ради спасения своего народа, вынужден отправиться в прошлое.
- Дженн Лайонс, The Name of All Things — второй роман фэнтезийного цикла «Хор драконов», герой которого, вор Кирин, узнаёт, что он сын принца-изгнанника и его судьба — уничтожить королевство.
- Тимоти Зан «Высшее благо» и «Меньшее зло» — второй и третий романы из цикла «Доминация» о молодости гранд-адмирала Трауна, каким он предстаёт в новом каноне «Звёздных войн».
- Кэван Скотт «Близится буря» — роман из эпохи Расцвета Республики за два века до событий первой кинотрилогии «Звездных войн», где показана диверсия воинственных нигилов против галактической выставки достижений.
- Джастина Айланд «Вне теней» — роман из эпохи Расцвета Республики, в котором девушка-пилот втянута в конфликт могущественных семей Корусканта.
- Клаудия Грей «Падение звезды» — роман из эпохи Расцвета Республики, где орден джедаев схлестнулся с коварными нигилами.
- Адам Кристофер «Тень ситхов» — роман из вселенной «Звёздных войн», действие которого происходит после завершения классической кинотрилогии, когда Люк Скайуокер противостоит козням уцелевших ситхов.
- Майк Чен «Братство» — роман из вселенной «Звёздных войн» о совместном участии Оби-Вана и Энакина Скайуокера в Войне клонов.
- Деннис Тейлор, For We Are Many — второй роман космооперного цикла «Вселенная Боба», где перерождённому в космического бога герою предстоит защитить остатки человеческой цивилизации.
- Скотт Оден «Сумерки Богов» — второй роман цикла исторического фэнтези «Гримнир», действие которого происходит в альтернативной Европе на закате эпохи викингов.
- Аластер Рейнольдс, Bone Silence — финальный роман трилогии космооперы «Мстительница», номинант премии Филипа Дика.
- Томаш Низиньский, Porozumienie Trzech — второй роман цикла тёмного фэнтези «Выцветшие знамёна» о приключениях беспринципного наёмника Норгаарда.
- Эд Макдональд, Crowfall — финальный роман трилогии очень тёмного фэнтези «Печать ворона».
- Таде Томпсон, The Rosewater Insurrection — второй роман НФ-цикла «Полынь», где в 2067 году обитатели построенного для контакта с инопланетянами города отстаивают свою независимость.
- Эван Винтер, The Fires of Vengeance — второй роман фэнтезийного цикла «Сожжение» о жестокой гражданской войне между двумя сёстрами-королевами.
- Брайан Стейвли, «Хроники Нетёсаного трона» — фэнтезийная эпопея, включая роман-приквел Skullsworn и переиздание первого романа (цикл появится в «Азбуке», перенявшей проект у «Эксмо»). Книги выйдут с оригинальными обложками Ричарда Андерсона.
- Мэтью Стовер «Деяния Каина» — цикл кровавого технофэнтези, причём выходившие ранее на русском два романа будут в новом переводе плюс ещё два романа появятся впервые.
- Нора Робертс «Расцвет магии» — финальный роман трилогии «Хроники Избранной», технофэнтези о нашем мире после вызванного глобальной эпидемией апокалипсиса, когда место технологий заняла магия.
- Кристофер Руоккио «Демон в белом» — третий роман цикла космооперы «Пожиратель солнца» о приключениях аристократа-авантюриста Адриана Марло, который сражается с врагами человечества на просторах Галактики.
- Барбара Хэмбли, Blood Maidens и The Magistrates of Hell — третий и четвёртый романы о приключениях супругов Эшер, начатых в знаменитом вампирском триллере «Те, кто охотятся в ночи».
- Ромен Люказо, Latium II — вторая часть дилогии (точнее, романа-эпопеи) космической оперы о будущем, в котором ИскИны заменили людей.
Новые фантастические циклы
- К. Д. Паркер «Шестнадцать способов оборонять осаждённый город» — первый роман трилогии плутовского фэнтези о вороватом военном инженере, который нестандартными методами спасает город от превосходящих вражеских сил.
- Брент Уикс «Чёрная призма» — первый роман фэнтезийного цикла «Светоносный», герой которого, самый могущественный человек мира, император Гавин Гайл должен решить, что ему важнее — судьба страны или жизнь его незаконнорождённого сына.
- Якуб Цвек «Локи» — цикл фэнтези о боге лжи Локи, который работает на ангелов, бросая вызов новым мифическим существам, рождёнными страхами и воображением современных людей.
- Линетт Нони, The Prison Healer — первый роман одноимённого цикла мрачного фэнтези о девушке, которая работает целительницей в магической тюрьме.
- Джон Гвинн «Злоба» — начало тетралогии «Верные и падшие», героического фэнтези в духе Дэвида Геммела про молодого воина, мечтающего о великих подвигах.
- Джон Гвинн «Тени богов» — начало трилогии эпического фэнтези на основе скандинавской мифологии и культуры викингов. Действие происходит в мире после Рагнарёка.
- Джей Кристофф «Империя вампиров» — начало одноимённого цикла о мире средневековой Европы, где господствуют вампиры. Герой-рыцарь рассказывает историю своей жизни и поисков Грааля — легендарной чаши, с помощью которой можно положить конец господству упырей.
- Нги Во, The Empress of Salt and Fortune, When The Tiger Came Down The Mountain — начальные романы «Цикла поющих холмов», ориентального фэнтези на основе китайской истории о двух девушках, принцессе и служанке, которые оказываются в гуще политических и магических интриг императорского двора.
- Ричард Свон «Королевская справедливость» — первый роман трилогии детективного фэнтези «Империя Волка». Следователь Ордена Справедливости Конрад Вонвальт, в ходе расследования убийства провинциальной аристократки натыкается на заговор, способный уничтожить Империю.
- Ким Нина Очер «Хранители пяти сезонов» — дилогия романтического фэнтези о девушке Блум, входящей в особый клан, члены которого поддерживают смену времён года. Блум предстоит стать хранителем зимы, чего ей совсем не хочется…
- Джина Чен, Violet Made of Thorns — первый роман дилогии о ведьме-мошеннице Вайолетт, которая в погоне за деньгами опрометчиво впуталась в масштабный государственные заговор.
- Рэйвен Кеннеди, The Plated Prisoner — фэнтезийная тетралогия с уклоном в романтику, основанная на мифе о царе Мидасе, который прикосновением обращал всё в золото.
- Мара Вулф, Zepter Aus Licht и Ring Aus Feuer — два начальных романа трилогии авантюрного фэнтези «Хроники Атлантиды», герои которого, брат и сестра, специализируются на возвращении похищенных произведений искусства. Но однажды на их пути оказался загадочный тип по имени Азраил, который захотел отыскать потерянные сокровища Атлантиды…
- Морган Родес, Echoes and Empires — начало дилогии авантюрно-романтического фэнтези об аристократке Джослин Дрейк, которая случайно стала жертвой магического проклятия, ведущего к смерти. И помочь ей избавиться от проклятия может только знаменитый вор с совершенно несносным характером.
- Элис Кова «Замужем за магией» — трилогия романтического фэнтези с разными героинями, но одинаковым сюжетным ходом: обычные девушки выходят замуж за необычных мужчин, а затем пытаются наладить свою жизнь и обрести счастье. А это непросто, ведь далеко не каждая сможет стать супругой короля эльфов, принца фей и лорда вампиров.
- Виктор Диксен, La Cour des Tenbres — первый роман фэнтезийного цикла «Вампирия». Король-Солнце Людовик XIV, страшась смерти, в 1715 году стал вампиром. С тех пор прошло триста лет и ныне почти вся Европа превратилась в Вампирию, которой правит окопавшийся в Версале Тёмный Король. Девушка Жанна обучается в дворянской школе, где готовят прислужников вампиров — лучшие ученики даже могут быть обращены. Вот только Жанне совершенно не хочется ни самой пить кровь, ни стать чьим-то донором.
- Мэри Пирсон, Dance of Thieves — начальный роман одноимённого фэнтезийного цикла о кровавых разборках внутри королевства, которым управляют преступники.
- Брайан Кэтлинг, The Vorrh — начальный роман трилогии исторического фэнтези о жителях города западных колонизаторов на окраине огромного африканского леса.
- Марк Лоуренс, цикл Book of the Ancestor — фэнтезийная трилогия про женский орден Святых Угодников, где из монашек готовят профессиональных ассасинов.
- Кристофер Бьюлман, The Blacktongue Thief — первый роман одноимённого фэнтезийного цикла, действие которого происходит в мире гоблинских войн, боевых воронов размером с оленя и смертоносных татуировок.
- Кэтрин Аддиссон «Гоблин-император» — фэнтезийная дилогия с уклоном в стимпанк о бастарде эльфийского короля, полукровке-гоблине, который волею случая становятся наследником погибшего отца и пытается выжить в пучине интриг, предательств и мятежей.
- Мария Мартинез, Almas Oscuras — фэнтезийный цикл испанской писательницы про мир, где вампиры, оборотни и люди пытаются сосуществовать, не истребляя друг друга.
- Ребекка Роанхорс «Чёрное солнце» — начало грядущей фэнтезийной трилогии «Между землёй и небом», основанной на мифологии доколумбовой Америки.
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