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    #Marvel #анонс

    Экшен от создательницы Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo

    10 сентября 2022
    10.09.2022
    1013
    2 минуты на чтение
    #Marvel #анонс
    Экшен от создательница Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo

    В первый день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела 20-минутную презентацию, посвящённую видеоигровому блоку. На ней представили новую одиночную игру от создательницы Uncharted Эми Хеннинг, визуальную новеллу по «Трону», а также объявили даты выхода ККИ Marvel Snap и Marvel’s Midnight Suns.

    Выбрали главное с презентации.

    Безымянный экшен от Эми Хеннинг

    У игры пока нет названия. Это одиночный экшен в духе Uncharted, действие которого развернётся во времена Второй мировой. У игрока будет четыре играбельных персонажа, двое из них — Капитан Америка и Чёрная пантера. Игрой занимается Skydance.

    Даты выхода нет, есть только скромный тизер.

    Хеннинг занималась этой игрой

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    Tron Identity

    Визуальная новелла с элементами паззлов по вселенной «Трон» от Майка Бителла, создателя инди-игр John Wick Hex и Thomas Was Alone.

    Игра выйдет когда-то в 2023-м. Пока есть тизер и несколько скриншотов со страницы Steam.

    Экшен от создательница Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo 1 Экшен от создательница Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo 2

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    Disney Illusion Island

    Платформер о Микки Маусе и его друзьях Мини, Гуфи и Дональде Даке, которые должны исследовать загадочный и опасный остров. Основная особенность — локальный и сетевой кооператив до 4 игроков. Эксклюзив Nintendo Switch.

    Выходит когда-то в 2023-м, доступна страница в eShop.

    Экшен от создательница Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo 4 Экшен от создательница Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo 3

    Marvel’s Midnight Suns

    Тактический экшен от создателей XCOM с Призрачным гонщиком, Росомахой и другими знаковыми супергероями комиксов выйдет 2 декабря. Актуальные платформы — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Будет ещё версия для Switch, но позже.

    Геймплейный ролик:

    Marvel Snap

    ККИ с персонажами комиксов Marvel от создателя Hearthstone выйдет 18 октября. Будет доступна версия как для мобильных устройств, так и для ПК.

    За пререгистрацию дадут скины вариации персонажей (в зависимости от платформы).

    Одной строкой

    • Marvel World of Heroes — новая попытка Niantic (Pokémon GO, Ingress) выпустить AR-игру. Выпустят её в 2023-м.
    • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga к концу года получит переиздание с наборами дополнительных персонажей.
    • Платформер Gargolyes по одноимённому мультсериалу получит ремастер для ПК и современных консолей. Даты выхода пока нет.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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