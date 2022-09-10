Экшен от создательницы Uncharted, ремастер Gargolyes и визуальная новелла по Tron: игровые анонсы D23 Expo

В первый день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела 20-минутную презентацию, посвящённую видеоигровому блоку. На ней представили новую одиночную игру от создательницы Uncharted Эми Хеннинг, визуальную новеллу по «Трону», а также объявили даты выхода ККИ Marvel Snap и Marvel’s Midnight Suns.

Выбрали главное с презентации.

Безымянный экшен от Эми Хеннинг

У игры пока нет названия. Это одиночный экшен в духе Uncharted, действие которого развернётся во времена Второй мировой. У игрока будет четыре играбельных персонажа, двое из них — Капитан Америка и Чёрная пантера. Игрой занимается Skydance.

Даты выхода нет, есть только скромный тизер.

Tron Identity

Визуальная новелла с элементами паззлов по вселенной «Трон» от Майка Бителла, создателя инди-игр John Wick Hex и Thomas Was Alone.

Игра выйдет когда-то в 2023-м. Пока есть тизер и несколько скриншотов со страницы Steam.

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Disney Illusion Island

Платформер о Микки Маусе и его друзьях Мини, Гуфи и Дональде Даке, которые должны исследовать загадочный и опасный остров. Основная особенность — локальный и сетевой кооператив до 4 игроков. Эксклюзив Nintendo Switch.

Выходит когда-то в 2023-м, доступна страница в eShop.

Marvel’s Midnight Suns

Тактический экшен от создателей XCOM с Призрачным гонщиком, Росомахой и другими знаковыми супергероями комиксов выйдет 2 декабря. Актуальные платформы — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Будет ещё версия для Switch, но позже.

Геймплейный ролик:

Marvel Snap

ККИ с персонажами комиксов Marvel от создателя Hearthstone выйдет 18 октября. Будет доступна версия как для мобильных устройств, так и для ПК.

За пререгистрацию дадут скины вариации персонажей (в зависимости от платформы).

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