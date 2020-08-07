Авторы «Джона Уика» уже работают над сценарием пятой части

Глава Lionsgate Джон Фельтхаймер в рамках финансового отчета за прошедший квартал подтвердил, что студия уже работает над сценарием «Джона Уика 5».

Картину будут снимать параллельно с четвертой частью — в начале 2021 года, когда освободится Киану Ривз.

Первые три фильма в общей сложности собрали в прокате 584 миллиона долларов, причем наибольшую прибыль принесла лента 2019 года.

Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти 21 мая 2021 года, но боевик отложили до 27 мая 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Когда состоится премьера «Джона Уика 5», неизвестно. Однако можно предположить, что это произойдет весной 2023 года. А между ними выйдет сериал «Континенталь» от Starz.