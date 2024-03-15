Четвертый сезон «Сквозь снег» все-таки выйдет

Постапокалиптический сериал «Сквозь снег» все-таки получит четвертый сезон, который вместе с предыдущими тремя выйдет на канале AMC.

Как изначально и планировалось, четвертый сезон станет для фантастического шоу заключительным.

Изначально сериалом занималась Warner Bros. Discovery, но компания решила не показывать четвертый сезон, чтобы сократить расходы.

Первые три сезона «Сквозь снег» выйдут позднее в 2024 году на AMC+. А премьера четвертого намечена на 2025-й.

Напомним, это экранизация французского комикса, по сюжету которого остатки человечества пытаются выжить в бесконечно мчащемся поезде на обледеневшей планете.