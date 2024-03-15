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    Четвертый сезон «Сквозь снег» все-таки выйдет

    15 марта 2024
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    15.03.2024
    1801
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    Четвертый сезон «Сквозь снег» все-таки выйдет

    Постапокалиптический сериал «Сквозь снег» все-таки получит четвертый сезон, который вместе с предыдущими тремя выйдет на канале AMC.

    Как изначально и планировалось, четвертый сезон станет для фантастического шоу заключительным.

    Изначально сериалом занималась Warner Bros. Discovery, но компания решила не показывать четвертый сезон, чтобы сократить расходы.

    Первые три сезона «Сквозь снег» выйдут позднее в 2024 году на AMC+. А премьера четвертого намечена на 2025-й.

    Напомним, это экранизация французского комикса, по сюжету которого остатки человечества пытаются выжить в бесконечно мчащемся поезде на обледеневшей планете.

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