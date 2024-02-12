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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 5 — 11 февраля

    12 февраля 2024
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    12.02.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Глава Disney Боб Айгер отчитался перед инвесторами и анонсировал кучу новых сиквелов культовых диснеевских и пиксаровских мультфильмов.

    ✨ Телеканал HBO запустил в производство новый спин-офф «Игры Престолов», посвященный Эйгону Завоевателю.

    ✨Хидео Кодзима поделился подробностями сразу трёх своих игр, а Илона Маска попросили профинансировать новую Deus Ex.

    ✨АБС-премия, самая авторитетная премия в мире русскоязычной фантастики, прекратила существование.

    ✨ Постоянный автор «Мира фантастики» Василий Владимирский представил необычную фантастическую антологию «Мир без Стругацких».

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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