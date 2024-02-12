Дайджест новостей за неделю 5 — 11 февраля

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В этом выпуске:

✨ Глава Disney Боб Айгер отчитался перед инвесторами и анонсировал кучу новых сиквелов культовых диснеевских и пиксаровских мультфильмов.

✨ Телеканал HBO запустил в производство новый спин-офф «Игры Престолов», посвященный Эйгону Завоевателю.

✨Хидео Кодзима поделился подробностями сразу трёх своих игр, а Илона Маска попросили профинансировать новую Deus Ex.

✨АБС-премия, самая авторитетная премия в мире русскоязычной фантастики, прекратила существование.

✨ Постоянный автор «Мира фантастики» Василий Владимирский представил необычную фантастическую антологию «Мир без Стругацких».

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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