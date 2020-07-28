Dark Horse готовит комикс по «Аватару» — про Академию магии металла Тоф Бейфонг

Издательство Dark Horse анонсировало новый комикс во вселенной мультсериала «Аватар». Его действие развернётся после событий «Легенды об Аанге» — в центре окажется не сам Аватар, а его подруга Тоф Бейфонг, владеющая магией земли и металла.
Комикс расскажет, как Тоф организует собственную школу, где будет учить обретённому направлению. Занятия проходят достаточно скучно — до тех пор, пока в академию не приходят старые друзья: Сокка и Суюки. И вместе с ними прибывает ещё кое-кто знакомый…
Автором Toph Beifong’s Metalbending Academy выступил Фэйт Эрин Хикс (The Nameless City) при участии сценариста мультсериала Тима Хедрика. Художник — Питер Уартман, цвета — Адель Матера.
С момента закрытия «Легенды об Аанге» вышло много разных комиксов, которые продолжают сюжет после победы над Хозяином Огня. С 2011 по 2015 Dark Horse Comics выпустила четыре ваншота про Аанга и Корру. Кроме того, выходили два сборника коротких комиксов Avatar: The Last Airbender – The Lost Adventures и Avatar: The Last Airbender – Team Avatar Tales.
Ну а больше всего фанатам известна серия графических романов, над которыми работали в том числе создатели мультсериала — всего их восемь, включая вот только анонсированный Toph Beifong’s Metalbending Academy. Некоторые издавались на русском.
В 2019-м вышел фэнтезийный роман The Rise of Kyoshi про Киоши — одно из прошлых воплощений Аватара. В июле 2020-м свет увидела вторая часть — Shadow of Kyoshi.
Комикс про Тоф поступит в продажу 16 февраля 2021-го.
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