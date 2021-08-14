Голливудская киноадаптация «Моей геройской академии» нашла своего режиссёра

Компания Legendary продолжает разработку «Моей геройской академии». По данным TheWrap, голливудская киноадаптация манги Кохэя Хорикоси «Моя геройская академия» нашла своего режиссёра в лице японского постановщика Синсуке Сато. Он поставил такие лайв-экшны как «Принцесса Клинка», «Ганц», «Я — герой», «Блич», «Инуясики» и «Царство». Последняя работа режиссёра «Алиса в Пограничье» вышла в декабре 2020-го на Netflix и была продлена на второй сезон. «Моя геройская академия» будет первой англоязычной работой Синсуке Сато.

На данный момент всё ещё идёт поиск сценариста проекта.

«Моя геройская академия», написанная и проиллюстрированная Кохэем Хорикоси, была продана тиражом более 50 миллионов экземпляров, а также вошла в число самых популярных манг в мире. Она была экранизирована как аниме-сериал, первый сезон которого транслируется с апреля 2016 года.

Главный герой — подросток Идзуку Мидории, который мечтает стать супергероем в мире, где у 80% населения имеются сверхспособности. Несмотря на то, что он упорно старается исполнить свою мечту, у мальчика нет никаких особых сил. Однажды Идзуку встречает своего кумира Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который решает передать свои способности парню, увидев в нём потенциал. Благодаря этому Идзуку получает возможность вступить в супергеройскую академию, и его жизнь переворачивается.

Дата выхода пока неизвестна.