«Харли Квинн» получит спешл про День святого Валентина

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал спецэпизод «Харли Квинн» под названием «Очень проблематичный День святого Валентина».
В ролике Бэйн пытается увеличить пенис, Харли и Ядовитый плющ пекут печенье, а на улицах Готэма внезапно разворачиваются оргии.
Релиз состоится 9 февраля. Прежде, напомним, мультсериал продлили на четвертый сезон.
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