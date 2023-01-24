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    Новости

    «Харли Квинн» получит спешл про День святого Валентина

    24 января 2023
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    24.01.2023
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    0 минут на чтение
    «Харли Квинн» получит спешл про День святого Валентина

    Стриминговый сервис HBO Max анонсировал спецэпизод «Харли Квинн» под названием «Очень проблематичный День святого Валентина».

    В ролике Бэйн пытается увеличить пенис, Харли и Ядовитый плющ пекут печенье, а на улицах Готэма внезапно разворачиваются оргии.

    Релиз состоится 9 февраля. Прежде, напомним, мультсериал продлили на четвертый сезон.

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    Черновик 1014

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