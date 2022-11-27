Киноиндустрия РФ запускает в работу отечественные фильмы про супергероев

Генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов сообщил, что в российской киноиндустрии собираются снять собственные фильмы про супергероев.
Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет
По его словам, многие компании уже работают над подобными проектами.
Илья Бачурин, генеральный директор компании «Москонцерт», подтвердил информацию о планах киноделов создать отечественные супергеройские истории. Однако он отметил, что российские аналоги могут не стать такими же масштабными, как и американские, из-за культурных различий.
Глава компании Headshot Creative Production Филипп Нестеров также обратил внимание, что в России нет такого большого материала комиксов, как у компаний DC и Marvel, который можно было бы экранизировать.
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