Киноиндустрия РФ запускает в работу отечественные фильмы про супергероев

Генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов сообщил, что в российской киноиндустрии собираются снять собственные фильмы про супергероев.

Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет

По его словам, многие компании уже работают над подобными проектами.

Илья Бачурин, генеральный директор компании «Москонцерт», подтвердил информацию о планах киноделов создать отечественные супергеройские истории. Однако он отметил, что российские аналоги могут не стать такими же масштабными, как и американские, из-за культурных различий.

Глава компании Headshot Creative Production Филипп Нестеров также обратил внимание, что в России нет такого большого материала комиксов, как у компаний DC и Marvel, который можно было бы экранизировать.