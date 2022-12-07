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    Новости

    Критики об «Аватаре 2: Путь воды»: «Один потрясающий кадр за другим»

    7 декабря 2022
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    07.12.2022
    274
    1 минута на чтение
    Критики об «Аватаре 2: Путь воды»: «Один потрясающий кадр за другим»

    В соцсетях появились первые впечатления кинокритиков от «Аватара 2: Путь воды», которым уже удалось посмотреть фильма Джеймса Кэмерона.

    Если кратко, то журналисты остались крайне довольны сиквелом и говорят, что он лучше оригинала во всем.

    Перри Немирофф из Collider:

    «Аватар 2: Путь воды» просто невероятен. Я надеялся, что Джеймс Кэмерон поднимает планку качества с помощью визуальных эффектов. И они сногсшибательны. Один потрясающий кадр за другим.

    Ян Сандвелл из Diginatl Spy:

    Неудивительно, что фильм — визуальный шедевр с богатым использованием 3D и захватывающими видами. Он страдает «тонкой» истории и слишком большого количества персонажей, которыми надо жонглировать. Но у Джеймса Кэмерона получается собрать их вместе для экстраординарного финального акта, полного эмоций и захватывающих действий.

    Джефф Нельсон из CheatSheet:

    Сиквел «Аватара» — визуальное чудо с завораживающей красотой в каждом кадре. Фильм Джеймса Кэмерона процветает, когда исследует новую территорию, делая при этом куда более эмоциональные ставки. Настоящий эпос.

    Дэвид Эрлих из IndieWire:

    Фильм на несколько световых лучше оригинала. И, безусловно, это одна из лучших лент для просмотра в кинотеатрах. Стриминги лежат мертвые в канаве. Я… э… не особо рассчитывал на то, что вторая часть понравится мне. Но теперь я не могу дождаться, когда выйдет третья часть. Там было все, что я хотел увидеть. И реализовано оно с размахом.

    Кара Уорнер из People:

    Как фанат «Аватара» я возлагала большие надежды на «Путь воды». И фильм полностью оправдал мои ожидания. Конечно, он немного долгий, но оно того стоит из-за великолепных визуальных эффектов и замечательных новых персонажей. Полный кайф.

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