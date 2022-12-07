В соцсетях появились первые впечатления кинокритиков от «Аватара 2: Путь воды», которым уже удалось посмотреть фильма Джеймса Кэмерона.

Если кратко, то журналисты остались крайне довольны сиквелом и говорят, что он лучше оригинала во всем.

Перри Немирофф из Collider:

«Аватар 2: Путь воды» просто невероятен. Я надеялся, что Джеймс Кэмерон поднимает планку качества с помощью визуальных эффектов. И они сногсшибательны. Один потрясающий кадр за другим.

Ян Сандвелл из Diginatl Spy:

Неудивительно, что фильм — визуальный шедевр с богатым использованием 3D и захватывающими видами. Он страдает «тонкой» истории и слишком большого количества персонажей, которыми надо жонглировать. Но у Джеймса Кэмерона получается собрать их вместе для экстраординарного финального акта, полного эмоций и захватывающих действий.

Джефф Нельсон из CheatSheet:

Сиквел «Аватара» — визуальное чудо с завораживающей красотой в каждом кадре. Фильм Джеймса Кэмерона процветает, когда исследует новую территорию, делая при этом куда более эмоциональные ставки. Настоящий эпос.

Дэвид Эрлих из IndieWire:

Фильм на несколько световых лучше оригинала. И, безусловно, это одна из лучших лент для просмотра в кинотеатрах. Стриминги лежат мертвые в канаве. Я… э… не особо рассчитывал на то, что вторая часть понравится мне. Но теперь я не могу дождаться, когда выйдет третья часть. Там было все, что я хотел увидеть. И реализовано оно с размахом.

Кара Уорнер из People: