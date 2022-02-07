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    Новости

    «Магическая битва 0» собрала в прокате больше последнего «Евангелиона»

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    1006
    0 минут на чтение
    «Магическая битва 0» собрала в прокате больше последнего «Евангелиона»

    «Магическая битва 0» (в оригинале Jujutsu Kaisen 0) за 45 дней собрала в японском прокате больше 10,45 миллиарда иен, что составляет примерно 90,6 миллиона долларов.

    Примечательно, что картина преодолела отметку в 10 миллиардов иен до премьеры в 4D и Dolby Cinema.

    Таким образом «Магическая битва 0» принесла авторам больше, чем «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз», который заработал 10,22 миллиарда иен.

    Студия MAPPA поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что не ожидала таких показателей. Однако это не предел, потому что прокат фильма еще не закончился.

    Выйдет ли «Магическая битва 0» на Западе, пока не уточняется.

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     Дмитрий Кинский |  28.12.2021

    На первом — полнометражка «Истребителя демонов».

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