«Магическая битва 0» собрала в прокате больше последнего «Евангелиона»

«Магическая битва 0» (в оригинале Jujutsu Kaisen 0) за 45 дней собрала в японском прокате больше 10,45 миллиарда иен, что составляет примерно 90,6 миллиона долларов.
Примечательно, что картина преодолела отметку в 10 миллиардов иен до премьеры в 4D и Dolby Cinema.
Таким образом «Магическая битва 0» принесла авторам больше, чем «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз», который заработал 10,22 миллиарда иен.
Студия MAPPA поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что не ожидала таких показателей. Однако это не предел, потому что прокат фильма еще не закончился.
Выйдет ли «Магическая битва 0» на Западе, пока не уточняется.
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Дмитрий Кинский | 28.12.2021
На первом — полнометражка «Истребителя демонов».
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