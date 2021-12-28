«Магическая битва 0» показала второй лучший старт в японском прокате за все время

Фильм-приквел «Магической битвы» за первые три дня собрал в Японии около 2,7 миллиарда йен (примерно 23,5 миллиона долларов).

Кинокомпания TOHO сообщила, что это дебют в текущем финансовом году. Вместе с этим стало известно, что картина продемонстрировала второй лучший старт вообще за всю историю японского проката.

Фильм уступил только «Истребителю демонов: Поезд «Бесконечный»», который в первые три дня заработал 4,6 миллиарда йен (примерно 40,2 миллиона долларов).

Премьера «Магической битвы 0» (Jujutsu Kaisen 0) состоялась 24 декабря. Когда аниме выйдет за пределами Японии, пока неизвестно.