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    Мистический триллер «Последние дни Джека Спаркса» экранизируют

    23 февраля 2023
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    23.02.2023
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    Мистический триллер «Последние дни Джека Спаркса» экранизируют 1

    Британская кинокомпания Vertigo Films («Звуки металла», «Преступления будущего», не связана с бывшим импринтом DC) объявила, что займётся экранизацией мистического триллера Джейсона Арноппа «Последние дни Джека Спаркса» в формате сериала.

    Сценаристом выступит Гэби Халл («Успеть за две недели», «Мы охотимся вместе»), а режиссёром назначен Роб Сэвидж («Родственные души», «Регистратор», будущий «Бугимен»).

    Оригинальный роман написан как заметки умершего гонзо-журналиста Джека Спаркса, известного скептика сверхъестественных явлений. Он собирал документальные сведения об оккультизме для этой книги. Его последней задачей было разоблачить странную видеозапись с якобы призраком, которую неизвестные опубликовали на его странице. Это приводит к череде действительно странных, пугающих  и даже трагических событий в жизни Джека.

    Роман вышел в 2016 году, а в 2018-м его на русском издало «Эксмо».

    Других подробностей, вроде актёрского состава и даты выхода, пока нет. Где именно будут показывать сериал, тоже неизвестно.

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