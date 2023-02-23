Мистический триллер «Последние дни Джека Спаркса» экранизируют

Британская кинокомпания Vertigo Films («Звуки металла», «Преступления будущего», не связана с бывшим импринтом DC) объявила, что займётся экранизацией мистического триллера Джейсона Арноппа «Последние дни Джека Спаркса» в формате сериала.

Сценаристом выступит Гэби Халл («Успеть за две недели», «Мы охотимся вместе»), а режиссёром назначен Роб Сэвидж («Родственные души», «Регистратор», будущий «Бугимен»).

Оригинальный роман написан как заметки умершего гонзо-журналиста Джека Спаркса, известного скептика сверхъестественных явлений. Он собирал документальные сведения об оккультизме для этой книги. Его последней задачей было разоблачить странную видеозапись с якобы призраком, которую неизвестные опубликовали на его странице. Это приводит к череде действительно странных, пугающих и даже трагических событий в жизни Джека.

Роман вышел в 2016 году, а в 2018-м его на русском издало «Эксмо».

Других подробностей, вроде актёрского состава и даты выхода, пока нет. Где именно будут показывать сериал, тоже неизвестно.