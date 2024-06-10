Netflix выпустит мультфильм про Планктона из «Губки Боба»

Netflix анонсировал анимационный фильм про Планктона из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны».
По сюжету жизнь эгоистичного, агрессивного, злого и властолюбивого планктонного копепода переворачивается, когда его очередной план по захвату мира провалился.
За проект отвечает Дэйв Нидхэм, снявший две части «Мой шумный дом». В написании сценария принял участие Даг Лоуренс (или просто Мистер Лоуренс), который озвучивает Планктона.
Над картиной работали на протяжении четырех лет. Премьера состоится в 2025 году на Netflix.
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