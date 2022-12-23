Новый «Сорвиголова» будет мрачным, но не таким кровавым

Чарли Кокс в одном из интервью поделился свежими подробностями о перезапуске «Сорвиголовы» в рамках киновселенной Marvel.
По его словам, сериал сохранит свою мрачною атмосферу, но при этом будет не таким кровавым, как оригинал.
Что-то мне подсказывает, сериал на Disney+ будет все еще мрачным, но, вероятно, менее жестоким.
Актер понимает, что фанаты хотели бы увидеть того же самого героя. Однако он считает, что сделать шоу доступным для более молодой аудитории — тоже хорошая идея.
Новый «Сорвиголова» выйдет в 2024 году. Всего в нем будет 18 эпизодов.
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