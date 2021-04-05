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    Новости

    Отснятого материала хватило бы на пятичасовую версию «Годзиллы против Конга»

    5 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    05.04.2021
    398
    0 минут на чтение
    Отснятого материала хватило бы на пятичасовую версию «Годзиллы против Конга»

    Режиссер «Годзиллы против Конга» Адам Вингард рассказал, что отснятого материала хватило бы на пятичасовую версию фильма.

    Однако он не горит желанием выпускать режиссерскую версию картины, даже если такая возможность появится.

    Во многих отношениях сделать длинный фильм проще, чем более короткий. На мой взгляд, <театральная> версия работала лучше всего, поэтому я не вижу смысла браться за режиссерскую.

    По словам постановщика, он лучше бы потратил дополнительное время на микширование звука, потому что ему нравится этот процесс.

    Что касается вырезанного контента, то авторам пришлось значительно сократить роль Лэнса Реддика из-за некоторых изменений в сюжете. По сути, за кадром осталось все, что не особо работало на фильм в целом.

    Финальный хронометраж «Годзиллы против Конга» составил 113 минут.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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