Первый трейлер нового «Крика»

Paramount Pictures наконец представила полноценный трейлера пятой части «Крика» (в оригинале — просто Scream).
В центре сюжета будет девушка, которая возвращается в родной город, в котором орудует известный серийный убийца в маске.
Главные роли исполнили Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и другие.
Премьера фильма 13 января 2022 года.
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