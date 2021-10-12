Первый трейлер нового «Крика»

Paramount Pictures наконец представила полноценный трейлера пятой части «Крика» (в оригинале — просто Scream).

В центре сюжета будет девушка, которая возвращается в родной город, в котором орудует известный серийный убийца в маске.

Главные роли исполнили Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и другие.

Премьера фильма 13 января 2022 года.