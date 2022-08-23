PlayStation запускает в разработку фильм по Gravity Rush

PlayStation Productions совместно с Scott Free Productions запустила в разработку экранизацию приключенческого экшена Gravity Rush. Режиссёром назначена Анна Мастро (сериалы «Во тьме», «С большой буквы»). Сценарий напишет Эмили Джером («Паноптикум»).

Первая Gravity Rush рассказывала о девушке без воспоминаний по имени Кэт. Она пришла в себя в фантастическом мире летающих платформ, где осознала свою способность манипулировать гравитацией. Кэт используют эту силу, чтобы спасти городок от гравитационных штормов и таинственной расы монстров. Игра вышла на PlayStation Vita в 2012-м, а её сиквел увидел свет спустя пять лет — уже на PS4.

Других подробностей по экранизации нет.