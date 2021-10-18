Пол Атрейдес и Чани скоро заглянут в Fortnite

В сети появилось изображение, согласно которому скоро в Fortnite будет кроссовер с «Дюной» Дени Вильнева, — официально Epic Games об этом еще не сообщала.

Так, в игру добавят образы Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе и Чани в исполнении Зендаи.

Кроме того, в комплект войдут эмоция под названием «Песочная походка», загрузочный экран и скины для «кирки» в виде кинжалов и крюков, с помощью которых фримены взбираются на песчаных червей.

Если информация верна, набор обойдется в 4600 V-баксов.