Пол Атрейдес и Чани скоро заглянут в Fortnite

В сети появилось изображение, согласно которому скоро в Fortnite будет кроссовер с «Дюной» Дени Вильнева, — официально Epic Games об этом еще не сообщала.
Так, в игру добавят образы Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе и Чани в исполнении Зендаи.
Кроме того, в комплект войдут эмоция под названием «Песочная походка», загрузочный экран и скины для «кирки» в виде кинжалов и крюков, с помощью которых фримены взбираются на песчаных червей.
Если информация верна, набор обойдется в 4600 V-баксов.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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