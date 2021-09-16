«Полёт навигатора» снова пытаются ремейкнуть. На этот раз зовут Брайс Даллас Ховард

Детскую научно-фантастическую картину 1986 года «Полёт навигатора» Рэндала Клайзера снова пытаются ремейкнуть.

На этот раз попробовать хочет Disney — компания собирается выпустить фильм для своего стримингового сервиса. На посту режиссёра видят Брайс Даллас Ховард. Она известна по ролям в «Мире Юрского периода» и «Чёрному зеркалу», а ещё она снимала несколько эпизодов «Мандалорца». Производством займётся компания Nine Muses.

Оригинальный фильм рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Дэвид, который пропадает без вести, но самым таинственным образом возвращается восемь лет спустя, ничуть не повзрослев. Одновременно с его появлением в окрестностях обнаруживают НЛО. Оказывается, все восемь лет Дэвид провёл в обществе инопланетян, летал на космическом корабле и из глубин вселенной принёс знания, ранее не известные человечеству.

В новой версии главной героиней станет девочка. Других подробностей о сюжете пока нет.

Новости о ремейке ходят последние несколько лет. Вот, в 2017-м картиной хотела заняться Lionsgate. А в 2009-м сценарий писали Колин Треворроу и Дерек Коннолли.