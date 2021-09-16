    3
    Новости

    «Полёт навигатора» снова пытаются ремейкнуть. На этот раз зовут Брайс Даллас Ховард

    16 сентября 2021
    16.09.2021
    1312
    0 минут на чтение
    «Полёт навигатора» снова пытаются ремейкнуть. На этот раз зовут Брайс Даллас Ховард

    Детскую научно-фантастическую картину 1986 года «Полёт навигатора» Рэндала Клайзера снова пытаются ремейкнуть.

    На этот раз попробовать хочет Disney — компания собирается выпустить фильм для своего стримингового сервиса. На посту режиссёра видят Брайс Даллас Ховард. Она известна по ролям в «Мире Юрского периода» и «Чёрному зеркалу», а ещё она снимала несколько эпизодов «Мандалорца». Производством займётся компания Nine Muses.

    Оригинальный фильм рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Дэвид, который пропадает без вести, но самым таинственным образом возвращается восемь лет спустя, ничуть не повзрослев. Одновременно с его появлением в окрестностях обнаруживают НЛО. Оказывается, все восемь лет Дэвид провёл в обществе инопланетян, летал на космическом корабле и из глубин вселенной принёс знания, ранее не известные человечеству.

    В новой версии главной героиней станет девочка. Других подробностей о сюжете пока нет.

    Новости о ремейке ходят последние несколько лет. Вот, в 2017-м картиной хотела заняться Lionsgate. А в 2009-м сценарий писали Колин Треворроу и Дерек Коннолли.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 16
    0
    13537
    Стивен Кинг «Позже»: подростковый хоррор о потусторонних тварях и внутренних демонах

    Роман взросления под маской «хоррора о сверхъестественном».

    Обзор Deathloop. Полезай в петлю!
    0
    58333
    Обзор Deathloop. Полезай в петлю!

    Убить, умереть, повторить.

    «Ночные тетради»: детский ужастик с взрослой философией 17
    0
    70252
    «Ночные тетради»: детский ужастик с взрослой философией

    Злодей даёт советы по сценарному мастерству, а творческий кризис грозит герою смертью.

    Читаем книжный сериал «Охотники за книгами» Макса Глэдстоуна
    0
    112658
    Читаем книжный сериал «Охотники за книгами» Макса Глэдстоуна

    Пытаясь помочь непутевому брату, сотрудница полиции Сэл Брукс неожиданно понимает, что в городе работает целый отряд по борьбе с проникновением магии в реальность.

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от романа о революции
    0
    128952
    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от финала трилогии о революции в фэнтезийном мире

    Финал трилогии «Эпоха безумия» подарил нам один из самых суровых образов революции в фэнтези.

    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»? 2
    0
    163128
    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»?

    Для привлечения подписчиков на Disney+ создатели мультфильмов Pixar пытаются превратить их во франшизы — но не могут держать планку.

    Девин Мэдсон о своем романе «Мы оседлаем бурю» 4
    0
    175029
    Девин Мэдсон о своем романе «Мы оседлаем бурю»

    Фэнтези в азиатских декорациях с политическими интригами, жестокими войнами и неоднозначными персонажами. Но сама писательница выражается лаконичнее: «Дерьмо продолжает попадать на вентилятор».

    Видео: эксклюзивный обзор настольной игры Lava Land
    0
    394070
    Видео: эксклюзивный обзор настольной игры Lava Land

    Игра только-только готовится поступить в продажу.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить