«Призраки прошлого вернулись» — новый трейлер «Не время умирать»

В интернете появился второй полноценный трейлер 25 фильма про Джеймса Бонда, который получил название «Не время умирать».
По сюжету спецагент ушел в отставку, однако он вынужден вернуться, чтобы спасти ученого и дать отпор злодею по имени Сафин, обладающему мощным оружием.
Это последняя бондиана с участием Дэниела Крэйга. Фильм снял Кэри Фукунага, который работал над первым сезоном «Настоящего детектива».
«Не время умирать» выйдет в России 19 ноября. Изначально премьера была намечена на 9 апреля, однако ее отложили из-за пандемии.
Оригинальный трейлер
Трейлер на русском
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