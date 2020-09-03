«Призраки прошлого вернулись» — новый трейлер «Не время умирать»

В интернете появился второй полноценный трейлер 25 фильма про Джеймса Бонда, который получил название «Не время умирать».

По сюжету спецагент ушел в отставку, однако он вынужден вернуться, чтобы спасти ученого и дать отпор злодею по имени Сафин, обладающему мощным оружием.

Это последняя бондиана с участием Дэниела Крэйга. Фильм снял Кэри Фукунага, который работал над первым сезоном «Настоящего детектива».

«Не время умирать» выйдет в России 19 ноября. Изначально премьера была намечена на 9 апреля, однако ее отложили из-за пандемии.

Оригинальный трейлер

Трейлер на русском