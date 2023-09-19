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    Сериал по «Другому миру» все-таки в работе

    19 сентября 2023
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    19.09.2023
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    Сериал по «Другому миру» все-таки в работе

    Создатель «Другого мира» Лен Уайзман в интервью EW подтвердил, что в работе находится сериал в этой франшизе.

    Увы, деталями поделиться он пока не может:

    Я не могу об этом говорить, но у вселенной «Другой мир» точно есть будущее.

    Оригинальный фильм с Кейт Бекинсейл в главной роли вышел в 2003 году. По сюжету вампирша Селин охотится на оборотней, которые убили ее семью. Однако в ходе охоты героиня сталкивается с заговором вампиров и оборотней.

    Фильм получил сиквел, который тоже снял Уайзман. А вот последующие три фильма сделали уже другие люди, пусть и с консультацией режиссера первых двух частей.

    Сама Кейт Бекинсейл прежде говорила, что больше не вернется к роли Селин. А Лен отмечал, что сериал будет отличаться от фильмов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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