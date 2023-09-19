Сериал по «Другому миру» все-таки в работе

Создатель «Другого мира» Лен Уайзман в интервью EW подтвердил, что в работе находится сериал в этой франшизе.

Увы, деталями поделиться он пока не может:

Я не могу об этом говорить, но у вселенной «Другой мир» точно есть будущее.

Оригинальный фильм с Кейт Бекинсейл в главной роли вышел в 2003 году. По сюжету вампирша Селин охотится на оборотней, которые убили ее семью. Однако в ходе охоты героиня сталкивается с заговором вампиров и оборотней.

Фильм получил сиквел, который тоже снял Уайзман. А вот последующие три фильма сделали уже другие люди, пусть и с консультацией режиссера первых двух частей.

Сама Кейт Бекинсейл прежде говорила, что больше не вернется к роли Селин. А Лен отмечал, что сериал будет отличаться от фильмов.