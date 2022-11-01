Слух: «Мандалорец» вернётся 22 февраля 2023-го

Портал Making Star Wars, который специализируется на новостях по «Звёздным войнам», рассказал, что третий сезон «Мандалорца» выйдет 22 февраля 2023 года. Эту дату автору сообщили несколько источников, но он предупреждает, что премьеру могут перенести. Тем более, недавно Disney уже переносил премьеру «Андора» почти на месяц.
Пока что у третьего сезона вышел только тизер:
В нарезке кадров показали Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Судя по всему, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты.
В кадре также появился Гриф Карга, бывший глава гильдии, который теперь занял новую должность. Похоже, он снова выступит союзником Мандо. А ещё на мгновение промелькнул доктор с Камино, который был связан с Грогу.
А пока на Disney+ выходит первый сезон мрачного «Андора»:
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