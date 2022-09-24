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    #Звёздные войны (Star Wars) #обзор сериала #первые впечатления

    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    24 сентября 2022
    24.09.2022
    24003
    4 минуты на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #обзор сериала #первые впечатления
    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4

    21 сентября в эфир вышли сразу три эпизода телесериала «Андор» — мрачной шпионской драмы от сценариста «Изгоя-один» Тони Гилроя. «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    «Имперцы настолько горды собой, что им нет ни до чего дела. Они настолько жирные и самодовольные, что даже не могут представить, что кто-то вроде меня прокрадётся к ним в дом, пройдёт по их этажам, украдёт их снаряжение и плюнет им в пищу».

    Кассиан Андор

    Самые взрослые «Звёздные войны»

    Когда Disney и Lucasfilm анонсировали «Андор», приквел о становлении одного из героев «Изгоя-один», публика отреагировала сдержанно. Да, фильм Гарета Эдвардса и Тони Гилроя считается одним из лучших проектов по «Звёздным войнам» диснеевской эпохи, а Кассиан Андор был одним из самых интересных персонажей картины. Однако повстанческого агента нельзя назвать любимцем фанатов. Его судьба всем известна, и не то чтобы люди спать не могли, гадая, как же он докатился до жизни такой.

    Однако первый опубликованный в сети трейлер сериала внушал оптимизм и обещал столь же суровое и атмосферное повествование, что и «Изгой-один». И пока сериал оправдывает ожидания.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление

    «Андором» занимается Тони Гилрой, сценарист «Изгоя-один». В сериале будет два сезона по двенадцать эпизодов в каждом. Первый сезон поделен на четыре арки по три эпизода в каждой. Каждая арка описывает один год из жизни персонажа. 

    В самом начале сериала Кассиан далёк от того персонажа, каким он станет в фильме. Да, он не скрывает неприязни к Империи, промышляет воровством и саботажем имперского имущества, но он лишь мелкий мошенник с захолустной планеты, который даже не слышал о существовании повстанческого Альянса. У него впереди долгий путь, и зрителям предстоит пройти его вместе с персонажем.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 1

    21 сентября в эфир вышли три первых эпизода — полноценная первая глава из жизни Кассиана. Арка действительно рассказывает одну логически завершенную историю, поделённую на три части. В каждом эпизоде есть какой-то промежуточный финал, но если бы они выходили раз в неделю, то впечатления от просмотра явно были бы другими, поскольку темп повествования в них несколько различается.

    Первый эпизод начинается с жёсткой и динамичной сцены на задворках борделя, однако затем повествование замедляется и неспешно тянется где-то до середины третьего эпизода, после чего вновь наполняется ярким и брутальным экшеном. Во втором же эпизоде зрелищных сцен и вовсе нет. Как промежуточная глава в истории он ещё смотрится, но как одиночный эпизод, которого пришлось бы ждать неделю, — уже вряд ли.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 5

    Экшен в сериале жёсткий и граничащий с жестоким. Создатели «Андора» не стесняются показывать главных героев с неприглядной стороны, они не чураются мрачной изнанки жизни в далёкой-далёкой галактике и не боятся касаться вопросов, прежде считавшихся табуированными. Здесь главные герои хладнокровно убивают, прямо в кадре могут застрелить подростка, а персонажи, пусть и за кадром, но занимаются сексом. 

    «Андор» — первый из сериалов по «Звёздным войнам», который снят на натуре без использования технологии «Объём», и это чувствуется с первых же кадров. Картинка смотрится мрачной, реалистичной и, простите за каламбур, объёмной. Несмотря на неспешность, повествование на протяжении всех эпизодов старается держать зрителя в напряжении. Отчасти нужная атмосфера достигается за счёт музыкального сопровождения, в котором тоже есть нововведения — привычные для «Звёздных войн» духовые и электронные инструменты уступают место жёстким гитарным риффам и барабанному соло. 

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление

    По крайней мере в первой арке повествование перемежается флешбэками, рассказывающими о детстве Кассиана. Экскурсы в прошлое неплохо разбавляют динамику происходящего, а в финале арки повествование и вовсе настолько филигранно запараллеливает обе сюжетные линии, что они смотрятся на едином дыхании. Но будут ли подобные прыжки во времени в следующих арках — непонятно.

    У «Андора» большой актёрский состав, но первая арка вводит в повествование далеко не всех персонажей. Диего Луна всё также хорош в роли Андора, но подлинное украшение сериала — Лютен Рэл в исполнении Стеллана Скарсгарда. Андор, похоже, научился соображать только после вступления в Альянс, и Рэл — именно тот, кто его этому научил.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 3

    Судя по первым трём эпизодам, «Андор» — самое взрослое, мрачное и реалистичное шоу по «Звёздным войнам» на данный момент. Повествование с первых кадров погружает в атмосферу упадка, характерную для времен заката Империи, и держит в напряжении на протяжении всего повествования, периодически взрываясь ярким и брутальным экшеном. Да, сериал не лишён изъянов — хронометраж по-прежнему с трудом переваливает за полчаса, эпизоды смотрятся хорошо как единая арка, но смотреть треть единой истории раз в неделю, возможно, будет не так интересно. Однако сериал заслуживает просмотра и имеет потенциал — самое интересное ждёт нас дальше.

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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