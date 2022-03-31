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    Новости

    Слух: некстген-версию «Ведьмака 3» отложили, так как ее делала команда из России

    31 марта 2022
    31.03.2022
    473
    0 минут на чтение
    Слух: некстген-версию «Ведьмака 3» отложили, так как ее делала команда из России

    Сегодня белорусский сайт IXBT Games рассказал, что CD Projekt RED разорвала отношения с Saber Interactive, которая работала над обновленным «Ведьмаком 3: Дикая охота» для PS5 и XSX/S.

    Его релиз, соответственно, могут отложить на неопределенный срок.

    Это произошло якобы из-за того, что большая часть команды из России. При этом ни одна из сторон пока никак не прокомментировала эту информацию.

    Вскоре после IXBT Games портал GameMAG сообщил о том же — уже со ссылкой на свои источники.

    Также некоторые наши коллеги из других изданий поделились аналогичной информацией. Хотя часть инсайдеров ее опровергла. Так что лучше относиться к ней со скепсисом.

    Мы запросили комментарии у CDPR и Saber Interactive и будем следить за развитием событий.

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