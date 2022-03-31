Слух: некстген-версию «Ведьмака 3» отложили, так как ее делала команда из России

Сегодня белорусский сайт IXBT Games рассказал, что CD Projekt RED разорвала отношения с Saber Interactive, которая работала над обновленным «Ведьмаком 3: Дикая охота» для PS5 и XSX/S.
Его релиз, соответственно, могут отложить на неопределенный срок.
Это произошло якобы из-за того, что большая часть команды из России. При этом ни одна из сторон пока никак не прокомментировала эту информацию.
Вскоре после IXBT Games портал GameMAG сообщил о том же — уже со ссылкой на свои источники.
Также некоторые наши коллеги из других изданий поделились аналогичной информацией. Хотя часть инсайдеров ее опровергла. Так что лучше относиться к ней со скепсисом.
Мы запросили комментарии у CDPR и Saber Interactive и будем следить за развитием событий.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: НектоНикто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.