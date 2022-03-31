Слух: некстген-версию «Ведьмака 3» отложили, так как ее делала команда из России

Сегодня белорусский сайт IXBT Games рассказал, что CD Projekt RED разорвала отношения с Saber Interactive, которая работала над обновленным «Ведьмаком 3: Дикая охота» для PS5 и XSX/S.

Его релиз, соответственно, могут отложить на неопределенный срок.

Это произошло якобы из-за того, что большая часть команды из России. При этом ни одна из сторон пока никак не прокомментировала эту информацию.

Вскоре после IXBT Games портал GameMAG сообщил о том же — уже со ссылкой на свои источники.

Также некоторые наши коллеги из других изданий поделились аналогичной информацией. Хотя часть инсайдеров ее опровергла. Так что лучше относиться к ней со скепсисом.

Мы запросили комментарии у CDPR и Saber Interactive и будем следить за развитием событий.