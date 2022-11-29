Смерть арахнидам! В 2023 году выйдет игра по «Звездному десанту» 1997 года

Offworld Industries, известная по многопользовательскому шутеру Squad, анонсировала игру по мотивам «Звездного десанта» 1997 года — Starship Troopers: Extermination.

Отрядам из 12 игроков предстоит бросить вызов арахнидам, периодически разделяясь на группы по 4 человека для выполнения заданий.

В шутере будет три класса, система прогрессии, возможность строить оборонительные сооружения, масштабная карта с уникальными зонами и полчища врагов.

Starship Troopers: Extermination выйдет в раннем доступе в 2023 году.

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