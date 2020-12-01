СМИ: перезапуск Silent Hill анонсируют на The Game Awards

Портал Rely on Horror со ссылкой на собственные источники рассказал, что на грядущей The Game Awards 2020 анонсируют перезапуск Silent Hill.
Напомним, в начале года этот же сайт раскрыл некоторые детали на тот момент еще не анонсированной Resident Evil: Village.
По данным портала, проектом занимаются бывшие разработчики Team Silent (сейчас команда называется Team Siren) во главе с Кэйитиро Тоямой. Также участие принимают Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока.
Кроме того, недавно были слухи о том, что за новую Silent Hill отвечает Хидео Кодзима, однако инсайдеры в этом сомневаются. По их данным, переговоры геймдизайнера с Konami не принесли плодов.
Церемония The Game Awards начнется 11 декабря в 03:00 по МСК.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.