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    Новости

    СМИ: перезапуск Silent Hill анонсируют на The Game Awards

    1 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    01.12.2020
    998
    0 минут на чтение
    СМИ: перезапуск Silent Hill анонсируют на The Game Awards

    Портал Rely on Horror со ссылкой на собственные источники рассказал, что на грядущей The Game Awards 2020 анонсируют перезапуск Silent Hill.

    Напомним, в начале года этот же сайт раскрыл некоторые детали на тот момент еще не анонсированной Resident Evil: Village.

    По данным портала, проектом занимаются бывшие разработчики Team Silent (сейчас команда называется Team Siren) во главе с Кэйитиро Тоямой. Также участие принимают Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока.

    Кроме того, недавно были слухи о том, что за новую Silent Hill отвечает Хидео Кодзима, однако инсайдеры в этом сомневаются. По их данным, переговоры геймдизайнера с Konami не принесли плодов.

    Церемония The Game Awards начнется 11 декабря в 03:00 по МСК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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