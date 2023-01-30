Художник Алексей Горбут представил комикс «Медной Горы Царица» по мотивам сказки Бажова

Художник Алексей Горбут («Мир», «Вор теней», «Кольцо Тьмы. Эльфийский Клинок») представил комикс «Медной Горы Царица». Это фэнтезийная история по мотивам сказки Павла Бажова.

Нарисовал 25 страниц, на которых я немного по-своему подошёл к визуальным образам главных героев. Текст сказа я совсем чуточку изменил, что бы некоторые слова стали более понятны современным читателям. В остальном, постарался оставить все фишки художественного стиля дедушки Слышь-ко.