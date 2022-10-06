Спин-офф «Ведьмака» будет для тех, кто не готов играть в хардкорную RPG

Глава CD Projekt Адам Кичиньский в рамках отчета перед инвесторами поделился некоторыми подробностями о спин-оффе «Ведьмака» под рабочим названием Project Sirius от студии The Molasses Flood.
Он подчеркнул, что это полноценный проект в серии, а не мобильная игра, но открытого мира в нем не будет.
Мы хотим выйти на людей, которые прежде не были заинтересованы в прошлых играх. На тех, кто посмотрел сериал, но не стремится погрузиться в мрачную хардкорную RPG.
Когда выйдет игра, пока неизвестно.
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Редактор
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