Спин-офф «Ведьмака» будет для тех, кто не готов играть в хардкорную RPG

Глава CD Projekt Адам Кичиньский в рамках отчета перед инвесторами поделился некоторыми подробностями о спин-оффе «Ведьмака» под рабочим названием Project Sirius от студии The Molasses Flood.

Он подчеркнул, что это полноценный проект в серии, а не мобильная игра, но открытого мира в нем не будет.

Мы хотим выйти на людей, которые прежде не были заинтересованы в прошлых играх. На тех, кто посмотрел сериал, но не стремится погрузиться в мрачную хардкорную RPG.

Когда выйдет игра, пока неизвестно.