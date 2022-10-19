Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры»

CrowdRepublic вместе с издательством «Питер» запустил предзаказ комикса «Монстры» — выдающуюся работу Барри Виндзор-Смита, которая была отмечена главной индустриальной наградой.

«Монстры» — magnum opus Виндзор-Смита, это объёмная, сложная графически и тематически работа, которой автор занимался более 35 лет. «Питер» описывает комикс как «интимный портрет людей, борющихся за возвращение к своей жизни, и эпическая политическая одиссея двух поколений американцев». Виндзор-Смит умело говорит о травме, судьбе, совести и искуплении.

О чём это?

Весной 1964-го Бобби Бейли приходит добровольцем в военкомат, мечтая забыть чудовищное прошлое и найти свое место в будущем. Совершенно одинокий молодой человек становится идеальным кандидатом для секретной программы правительства США — преемницы жуткого проекта по созданию мутантов, который американцы обнаружили в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тем временем сержант Макфарланд, пристроивший Бобби в проект, начинает вспоминать прошлое. Так колесо судьбы совершает поворот…