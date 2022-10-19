Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры»

CrowdRepublic вместе с издательством «Питер» запустил предзаказ комикса «Монстры» — выдающуюся работу Барри Виндзор-Смита, которая была отмечена главной индустриальной наградой.
«Монстры» — magnum opus Виндзор-Смита, это объёмная, сложная графически и тематически работа, которой автор занимался более 35 лет. «Питер» описывает комикс как «интимный портрет людей, борющихся за возвращение к своей жизни, и эпическая политическая одиссея двух поколений американцев». Виндзор-Смит умело говорит о травме, судьбе, совести и искуплении.
О чём это?
Развороты
368 страниц, твёрдый переплёт, формат 20×29
Комикс обойдётся в 2025 рублей на предзаказе. «Ранних пташек» нет. Можно заказать дополнительно комиксы «Этернавт» и «В окопах». Прислать обещают в ноябре.
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