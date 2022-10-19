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    Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры»

    19 октября 2022
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    19.10.2022
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    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры»

    CrowdRepublic вместе с издательством «Питер» запустил предзаказ комикса «Монстры» — выдающуюся работу Барри Виндзор-Смита, которая была отмечена главной индустриальной наградой.

    «Монстры» — magnum opus Виндзор-Смита, это объёмная, сложная графически и тематически работа, которой автор занимался более 35 лет. «Питер» описывает комикс как «интимный портрет людей, борющихся за возвращение к своей жизни, и эпическая политическая одиссея двух поколений американцев». Виндзор-Смит умело говорит о травме, судьбе, совести и искуплении.

    О чём это?

    Весной 1964-го Бобби Бейли приходит добровольцем в военкомат, мечтая забыть чудовищное прошлое и найти свое место в будущем. Совершенно одинокий молодой человек становится идеальным кандидатом для секретной программы правительства США — преемницы жуткого проекта по созданию мутантов, который американцы обнаружили в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тем временем сержант Макфарланд, пристроивший Бобби в проект, начинает вспоминать прошлое. Так колесо судьбы совершает поворот…

    Все начинается с довольно типичной истории о созданном правительством монстре, но развивается в масштабное эпичное повествование о травмах, жестокости и боли, которую приходится переживать не одному поколению людей после разрушительных событий войны.

    Развороты

    Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры» 3 Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры» 2 Стартовал предзаказ мрачного комикса об экспериментах над людьми «Монстры» 1

    368 страниц, твёрдый переплёт, формат 20×29

    Комикс обойдётся в 2025 рублей на предзаказе. «Ранних пташек» нет. Можно заказать дополнительно комиксы «Этернавт» и «В окопах». Прислать обещают в ноябре.

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