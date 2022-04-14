Тизер «Преступлений будущего» — нового фильма мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга

Новый фильм мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга под названием «Преступления будущего» (в оригинале Crimes of the Future) будет участвовать в конкурсе Каннского кинофестиваля.
Вместе с этим в сети появился тизер-трейлер фильма. Впечатлительным, правда, его лучше не смотреть.
Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». В центре внимания артист, который отращивает себе новые органы для развлечения публики. И в этом ему помогает его жена.
Главные роли исполнили Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Сумерки») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).
Премьера состоится в июне.
Права на российский показ купила Capella Film — в планах прокат в сентябре.
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