Тизер «Преступлений будущего» — нового фильма мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга

Новый фильм мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга под названием «Преступления будущего» (в оригинале Crimes of the Future) будет участвовать в конкурсе Каннского кинофестиваля.

Вместе с этим в сети появился тизер-трейлер фильма. Впечатлительным, правда, его лучше не смотреть.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». В центре внимания артист, который отращивает себе новые органы для развлечения публики. И в этом ему помогает его жена.

Главные роли исполнили Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Сумерки») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).

Премьера состоится в июне.

Права на российский показ купила Capella Film — в планах прокат в сентябре.