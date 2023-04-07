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    Топ-50 лучших фильмов XXI века — по версии The Hollywood Reporter

    7 апреля 2023
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    07.04.2023
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    Топ-50 лучших фильмов XXI века — по версии The Hollywood Reporter

    Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов, вышедших в период между 2000 и 2021 годами.

    В него вошли только те ленты, которым отдали голос все авторы СМИ в нескольких этапах.

    Без фантастики в топе не обошлось. Так, в нем можно увидеть аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, мультфильм «ВАЛЛ-И», «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, кинокомикс «Черная пантера» и не только.

    Вот так выглядит весь список:

    1. «Один и два»;
    2. «Внутри Льюина Дэвиса»;
    3. «Собиратели и собирательница»;
    4. «Зодиак»;
    5. «Малхолланд Драйв»;
    6. «Унесенные призраками»;
    7. «Горбатая гора»;
    8. «Любовное настроение»;
    9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня»;
    10. «Прочь»;
    11. «Отрочество»;
    12. «Лунный свет»;
    13. «Пылающий»;
    14. «ВАЛЛ-И»;
    15. «Власть пса»;
    16. «Вечное сияние чистого разума»;
    17. «Поговори с ней»;
    18. «Магазинные воришки»;
    19. «Сядь за руль моей машины»;
    20. «Вдали от рая»;
    21. «Паразиты»;
    22. «Перед закатом»;
    23. «35 стопок рома»;
    24. «Тимбукту»;
    25. «Зови меня своим именем»;
    26. «И твою маму тоже»;
    27. «В Беркли»;
    28. «Серьезный человек»;
    29. «Смерть господина Лазареску»;
    30. «Мария-Антуанетта»;
    31. «Манчестер у моря»;
    32. «Возвращение»;
    33. «Портрет девушки в огне»;
    34. «Социальная сеть»;
    35. «Фаворитка»;
    36. «Рок влюбленных»;
    37. «Венди и Люси»;
    38. «Дитя человеческое»;
    39. «Я вам не негр»;
    40. «Лето соула»;
    41. «Лабиринт фавна»;
    42. «Никогда, редко, иногда, всегда»;
    43. «Человек-гризли»;
    44. «Будущее»;
    45. «Девичник в Вегасе»;
    46. «Отверженная»;
    47. «Яркая звезда»;
    48. «Время»;
    49. «Черная пантера»;
    50. «Уик-энд».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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