Топ-50 лучших фильмов XXI века — по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов, вышедших в период между 2000 и 2021 годами.

В него вошли только те ленты, которым отдали голос все авторы СМИ в нескольких этапах.

Без фантастики в топе не обошлось. Так, в нем можно увидеть аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, мультфильм «ВАЛЛ-И», «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, кинокомикс «Черная пантера» и не только.

Вот так выглядит весь список: