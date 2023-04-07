Топ-50 лучших фильмов XXI века — по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов, вышедших в период между 2000 и 2021 годами.
В него вошли только те ленты, которым отдали голос все авторы СМИ в нескольких этапах.
Без фантастики в топе не обошлось. Так, в нем можно увидеть аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, мультфильм «ВАЛЛ-И», «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, кинокомикс «Черная пантера» и не только.
Вот так выглядит весь список:
- «Один и два»;
- «Внутри Льюина Дэвиса»;
- «Собиратели и собирательница»;
- «Зодиак»;
- «Малхолланд Драйв»;
- «Унесенные призраками»;
- «Горбатая гора»;
- «Любовное настроение»;
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня»;
- «Прочь»;
- «Отрочество»;
- «Лунный свет»;
- «Пылающий»;
- «ВАЛЛ-И»;
- «Власть пса»;
- «Вечное сияние чистого разума»;
- «Поговори с ней»;
- «Магазинные воришки»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Вдали от рая»;
- «Паразиты»;
- «Перед закатом»;
- «35 стопок рома»;
- «Тимбукту»;
- «Зови меня своим именем»;
- «И твою маму тоже»;
- «В Беркли»;
- «Серьезный человек»;
- «Смерть господина Лазареску»;
- «Мария-Антуанетта»;
- «Манчестер у моря»;
- «Возвращение»;
- «Портрет девушки в огне»;
- «Социальная сеть»;
- «Фаворитка»;
- «Рок влюбленных»;
- «Венди и Люси»;
- «Дитя человеческое»;
- «Я вам не негр»;
- «Лето соула»;
- «Лабиринт фавна»;
- «Никогда, редко, иногда, всегда»;
- «Человек-гризли»;
- «Будущее»;
- «Девичник в Вегасе»;
- «Отверженная»;
- «Яркая звезда»;
- «Время»;
- «Черная пантера»;
- «Уик-энд».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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