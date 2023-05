Издание GQ опубликовало ультимативный список из 100 лучших игр всех времен.

Для его составления было опрошено 230 разработчиков, журналистов и авторов контента. Каждый из них, в свою очередь, составил топ-10 игр, где тайтл на первом месте получал 10 баллов, а на последнем — 1.

Среди разработчиков в опросе приняли участие сотрудники CD Projekt RED, Blizzardm BioWare, Naughty Dog и не только.

На первом месте оказалась The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за ней идет The Last of Us, а замыкает тройку лидеров… Tetris.

Так выглядит весь топ-100: