«Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК

CD Projekt RED объявила, что в 2021 году выйдет обновленная версия «Ведьмака 3: Дикая охота» для PS5, XSX и ПК.
Игра получит ряд визуальных и технических улучшений, в числе которых трассировка лучей и быстрые загрузки. DLC и весь дополнительный контент разработчики доработают таким же образом.
Обладатели The Witcher 3 получат обновление бесплатно. А те, у кого игры нет, смогут купить новое издание.
Напомним, Control тоже обновят для консолей следующего поколения. Правда, всем придется купить игру заново.
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