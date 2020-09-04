«Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК

CD Projekt RED объявила, что в 2021 году выйдет обновленная версия «Ведьмака 3: Дикая охота» для PS5, XSX и ПК.

Игра получит ряд визуальных и технических улучшений, в числе которых трассировка лучей и быстрые загрузки. DLC и весь дополнительный контент разработчики доработают таким же образом.

Обладатели The Witcher 3 получат обновление бесплатно. А те, у кого игры нет, смогут купить новое издание.

Напомним, Control тоже обновят для консолей следующего поколения. Правда, всем придется купить игру заново.