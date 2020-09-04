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    Новости

    «Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК

    4 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    04.09.2020
    3275
    0 минут на чтение
    «Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК

    CD Projekt RED объявила, что в 2021 году выйдет обновленная версия «Ведьмака 3: Дикая охота» для PS5, XSX и ПК.

    Игра получит ряд визуальных и технических улучшений, в числе которых трассировка лучей и быстрые загрузки. DLC и весь дополнительный контент разработчики доработают таким же образом.

    Обладатели The Witcher 3 получат обновление бесплатно. А те, у кого игры нет, смогут купить новое издание.

    «Ведьмака 3»

    Напомним, Control тоже обновят для консолей следующего поколения. Правда, всем придется купить игру заново.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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