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    Все победители фантастической литературной премии «Новые горизонты»

    2 апреля 2024
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    02.04.2024
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    Все победители фантастической литературной премии «Новые горизонты»

    2 апреля организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» обнародовали список победителей одиннадцатого сезона.

    Международная номинация. Выбор читателей

    • Ребекка Куанг — «Вавилон, или Необходимость насилия: сокрытая история революции оксфордских переводчиков» (перевод с английского Наталии Рокачевской).

    Международная номинация. Выбор жюри

    • Юхани Карила — «Охота на маленькую щуку» (перевод с финского Ивана Прилежаева).

    Отечественно произведение

    • Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация).

    Напомним, премию основали в 2013 году критики Василий Владимирский и Сергеей Шикарев, чтобы поощрить авторов, которые исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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