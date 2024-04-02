Все победители фантастической литературной премии «Новые горизонты»

2 апреля организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» обнародовали список победителей одиннадцатого сезона.
Международная номинация. Выбор читателей
- Ребекка Куанг — «Вавилон, или Необходимость насилия: сокрытая история революции оксфордских переводчиков» (перевод с английского Наталии Рокачевской).
Международная номинация. Выбор жюри
- Юхани Карила — «Охота на маленькую щуку» (перевод с финского Ивана Прилежаева).
Отечественно произведение
- Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация).
Напомним, премию основали в 2013 году критики Василий Владимирский и Сергеей Шикарев, чтобы поощрить авторов, которые исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей.
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